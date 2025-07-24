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24 Канал Новости Украины Россия массировано обстреляла украинскую ТЭС
24 июля, 11:22
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Россия массировано обстреляла украинскую ТЭС

Алина Кулеба
Основні тези
  • 24 июля армия врага нанесла удар по одной из украинских тепловых электростанций, которая не имеет отношения к военной инфраструктуре.
  • Минэнерго заявляет, что это очередная попытка запугать украинцев и лишить их света и тепла.

Враг продолжает энергетический террор Украины. На этот раз под ударом оказалась тепловая электростанция.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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24 июля армия врага нанесла удар по одной из украинских тепловых электростанций.

Где именно расположена ТЭС в пресс-службе Минэнерго не раскрывают. Однако отмечают, что никакого отношения к военной инфраструктуре она не имеет.

В ведомстве отметили, что Россия продолжает целенаправленные атаки, которые являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора.

Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла, 
– пишут в Минэнерго.

Россия не останавливает удары по энергетике

  • 22 июля россияне атаковали гражданскую энергетику в Сумах. Удар пришелся на объект АО "Сумыоблэнерго". 220 тысяч абонентов остались без электричества.
  • Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж прогнозирует продолжение энергетического террора. Главная цель – террор гражданского населения.