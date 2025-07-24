Россия массировано обстреляла украинскую ТЭС

Враг продолжает энергетический террор Украины. На этот раз под ударом оказалась тепловая электростанция.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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24 июля армия врага нанесла удар по одной из украинских тепловых электростанций.

Где именно расположена ТЭС в пресс-службе Минэнерго не раскрывают. Однако отмечают, что никакого отношения к военной инфраструктуре она не имеет.

В ведомстве отметили, что Россия продолжает целенаправленные атаки, которые являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора.

Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла,

– пишут в Минэнерго.

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