Не осталось и мокрого места: высококачественные спутниковые снимки арсенала в Торопце после удара БпЛА

Ночью 18 сентября сотни беспилотников атаковали военный склад в Тверской области. Было уничтожено до 30 тысяч тонн боеприпасов. Среди них ракеты для "Искандеров", "Точки-У", КАБы и артиллерийские снаряды.

В результате взрывов на складе в районе Торопцов было зафиксировано почти 3-балльное землетрясение. Детонация продолжилась и на следующий день после атаки.

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Уничтожено до основания

Как оказалось, поражению подвергся 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России. По мнению аналитиков, удар по россиянам в Торопце имеет все шансы стать рекордным и войти в историю.

Osint-аналитик показал уникальные спутниковые снимки атакованного хранилища. Опубликованы крупные планы различных секций склада, благодаря чему можно рассмотреть, что арсенал был фактически полностью уничтожен.

Последствия прилета по Торопцу / Фото соцсети

К слову, в зоне досягаемости украинских войск есть еще по меньшей мере шесть главных арсеналов ГРАУ России. Среди них – 23-й арсенал вблизи Торопца, 13-й арсенал в Новгородской области, 51-й и 73-й арсеналы во Владимирской области, 67-й арсенал в Брянской области и 68-й арсенал в Северной Осетии.