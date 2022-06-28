Об этом 24 канала рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отмечает, что факт идентификации конкретных лиц, совершающих преступления является важным.
К теме Удар по Кременчугу: в сети показали жуткие видео с камер наблюдения
По его словам, независимо от того, на какой территории задержат этих преступников, их должны передать в Международный уголовный суд, чтобы они понесли ответственность .
Вениславский подчеркнул, что сейчас достать их из России крайне сложно, потому что она не признает действия международного права, но ситуации меняются, как и политический режим.
Россия перестанет существовать в том формате, который есть сейчас. Будет что-нибудь другое на территории России. И рано или поздно эти военные преступники могут быть переданы даже самой Россией для ответственности,
– считает нардеп.
К слову, министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что правоохранители уже установили имена российских летчиков , ударивших по торговому центру в Кременчуге.
Дело по факту ракетного удара уже открыли. Летчикам грозит пожизненное заключение . Уголовное производство ведет СБУ. Также данные российских убийц были опубликованы в СМИ.
Ракетный удар по Кременчугу: коротко о главном
- Российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугу 27 июня во второй половине дня. Одна из ракет попала в ТРЦ "Амстор", а вот вторая – в стадион.
- Известно, что Россия ударила несколькими сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 , выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Вражеская авиация взлетела с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
- Особенно жутким является тот факт, что в ТРЦ находились около 1000 человек перед атакой . В результате ракетного удара торговый центр охватило пламя. Огонь разгорелся на площади более 10 тысяч квадратных метров.
- Как заметил Владимир Зеленский, многим удалось выйти, что и спасло им жизнь. В помещении все еще оставалась часть посетителей, а также сотрудники ТРЦ.
- По состоянию на 13 часов 28 июня известно, что в результате ракетного удара оккупантов погибли 20 человек . Еще 59 человек ранены. Кроме того, после обстрела 40 человек подали заявления об исчезновении родных .
- Циничный и кровавый обстрел Кременчуга осудили лидеры G7 , среди которых президент США Джозеф Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие. Президент Польши Анджей Дуда призвал ответить России , предоставив Украине больше оружия.