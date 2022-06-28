Об этом 24 канала рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отмечает, что факт идентификации конкретных лиц, совершающих преступления является важным.

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По его словам, независимо от того, на какой территории задержат этих преступников, их должны передать в Международный уголовный суд, чтобы они понесли ответственность .

Вениславский подчеркнул, что сейчас достать их из России крайне сложно, потому что она не признает действия международного права, но ситуации меняются, как и политический режим.

Россия перестанет существовать в том формате, который есть сейчас. Будет что-нибудь другое на территории России. И рано или поздно эти военные преступники могут быть переданы даже самой Россией для ответственности,

– считает нардеп.

К слову, министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что правоохранители уже установили имена российских летчиков , ударивших по торговому центру в Кременчуге.

Дело по факту ракетного удара уже открыли. Летчикам грозит пожизненное заключение . Уголовное производство ведет СБУ. Также данные российских убийц были опубликованы в СМИ.

Ракетный удар по Кременчугу: коротко о главном

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