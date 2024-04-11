Разрушена самая мощная ТЭС на Киевщине: у Зеленского сказали, как будут решать проблему
В ночь на 11 апреля Россия в очередной раз нанесла массированный удар по территории Украины. Оккупанты попали по Трипольской ТЭС, что в Киевской области. Объект разрушен.
Известно, что Трипольская ТЭС обеспечивала более 50% генерации для Центра. В эксклюзивном интервью для 24 Канала советник председателя ОПУ Михаил Подоляк объяснил, как будет решаться эта проблема.
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Какие решения возможны
Михаил Подоляк отметил, что власть будет искать решение. В частности, будет происходить импорт электроэнергии, будут проводиться масштабные ремонтные работы с возможностью заменить то, что уничтожено.
Будем иначе работать с различными возможностями различных ТЭС, гидро-, теплогенерирующих возможностей и так далее. Все это будет делать Украина,
– отметил чиновник.
Кроме этого будет продолжаться работа с международными партнерами по предоставлению Украине современных систем ПВО, в частности, Patriot. Если бы эти дополнительные установки уже были, то такие разрушения удалось бы предотвратить.
"Очень хорошо, что где-то на складах стоит Patriot, он там выполняет "важную работу", дает ощущение комфортного проживания. Но было бы желательно использовать Patriot, который через 10 лет будет списываться из-за апгрейда оружия. И использовать его сегодня непосредственно на территории Украины. Поэтому будем об этом продолжать говорить", – сказал Подоляк.
Также он добавил, что Украина самостоятельно не может построить такие мощные системы противовоздушной обороны, как, собственно, и любая другая страна в короткие сроки и в условиях интенсивной войны.
Россияне ударили по Трипольской ТЭС: что известно
- В результате вражеского обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе. Состоялись работы по его ликвидации. Работники, которые были на смене, не пострадали.
- Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком сразу в три области Украины: Киевскую, Черкасскую и Житомирскую. Установленная мощность составляла примерно 57%.
- После этой атаки ПАО "Центрэнерго" потеряло все свои теплоэлектростанции. Кроме Трипольской ТЭС в него входили Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области, в частности. Первая разрушена 22 марта в результате атаки, другая – оккупирована летом 2022 года.