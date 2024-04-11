Разрушена самая мощная ТЭС на Киевщине: у Зеленского сказали, как будут решать проблему

В ночь на 11 апреля Россия в очередной раз нанесла массированный удар по территории Украины. Оккупанты попали по Трипольской ТЭС, что в Киевской области. Объект разрушен.

Известно, что Трипольская ТЭС обеспечивала более 50% генерации для Центра. В эксклюзивном интервью для 24 Канала советник председателя ОПУ Михаил Подоляк объяснил, как будет решаться эта проблема.

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Какие решения возможны

Михаил Подоляк отметил, что власть будет искать решение. В частности, будет происходить импорт электроэнергии, будут проводиться масштабные ремонтные работы с возможностью заменить то, что уничтожено.

Будем иначе работать с различными возможностями различных ТЭС, гидро-, теплогенерирующих возможностей и так далее. Все это будет делать Украина,

– отметил чиновник.

Кроме этого будет продолжаться работа с международными партнерами по предоставлению Украине современных систем ПВО, в частности, Patriot. Если бы эти дополнительные установки уже были, то такие разрушения удалось бы предотвратить.

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"Очень хорошо, что где-то на складах стоит Patriot, он там выполняет "важную работу", дает ощущение комфортного проживания. Но было бы желательно использовать Patriot, который через 10 лет будет списываться из-за апгрейда оружия. И использовать его сегодня непосредственно на территории Украины. Поэтому будем об этом продолжать говорить", – сказал Подоляк.

Также он добавил, что Украина самостоятельно не может построить такие мощные системы противовоздушной обороны, как, собственно, и любая другая страна в короткие сроки и в условиях интенсивной войны.

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