Одним ударом HIMARS уничтожено три роты россиян: детали удара по Трудовскому возле Волновахи

Вооруженные силы Украины, предположительно, нанесли удар по полигону на оккупированной части Донецкой области, где в это время выстроили российских солдат. Счет ликвидированных захватчиков перевалил за 60.

Данные о потерях пока не окончательные. В то же время российские телеграм-каналы распространили фото с места удара и кадры говорят сами о себе.

Смотрите также Минус еще более тысячи оккупантов: потери врага на 21 февраля

"Всю роту раз***рли, по ходу 4-я. Да там п*зда народу. Просто п*дец, две роте на х*й", – описывает свои впечатления оккупант с места событий на одном из распространенных видео.

Сообщают, что российская армия могла потерять сразу три роты.

"Три роты россиян ждали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева и дождались HIMARS", – пишет Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Три роты россиян уничтожены одним ударом

Русская служба ВВС пишет, что в момент удара на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.

В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ждали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

"Выстроили в чистом поле командиры", – цитирует издание российского воина, который выжил и был на месте происшествия.

Издание отмечает, что имеет более 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара, на которых изображены десятки погибших.

Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть по меньшей мере 60 человек,

– говорится в статье.



В результате удара погибли десятки российских оккупантов / Фото росСМИ

К теме "Построение в 7 километрах от линии фронта": россияне жалуются из-за удара и больших потерь

Что известно об ударе

Предположительно, ВСУ нанесли удар около 9:00 во вторник, 20 февраля, по полигону, который расположен в Трудовском (Волновахский район, Донецкая область).

На этом полигоне происходило обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а ракетный удар произошел в момент, когда солдат выстроили в ожидании высокопоставленного чиновника.