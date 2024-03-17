Россияне уничтожили центр поселка Великая Писаревка: местных просят немедленно эвакуироваться

Оккупанты продолжают безжалостно обстреливать приграничные области. Местные власти Сумщины призывают жителей к немедленной эвакуации.

С таким призывом к односельчанам обратилась председатель Великописаревской громады Людмила Бирюкова. Она рассказала, что враг полностью уничтожил центр поселка.

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Оккупанты бомбят города

Так, чиновница сообщила, что противник разбомбил центр Большой Писаревки, и напомнила жителям населенного пункта, что нет ничего ценнее человеческой жизни, а потому важно эвакуироваться из мест, которые противник непрерывно обстреливает.

Отметим, что за ночь и утро 17 марта враг ударил по Великой Писаревке авибомбами, а также совершил обстрел из РСЗО и артиллерии. Всего на территории громады прозвучало 42 взрыва.

Об угрозе обстрелов для Сумской области напомнили и в областной военной администрации. Там отметили, что российская армия 19 раз обстреляла регион. В частности, вражеской атаке подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская общины. В общем прогримело 98 взрывов.

Так, по Краснопольской громаде оккупанты ударили из гранатометов, на Эсманскую сбросили 10 мин. Новослободская и Белопольская громады были обстреляны из артиллерии и минометов.

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Ночью противник прибегнул и к ракетному, и к дроновому террору.

"Шахеды" враг запустил уже около полуночи. Они атаковали южные области. Основной удар пришелся по Одесской области. Над регионом было сбито 13 беспилотников. Еще один ликвидировали над Николаевской областью. В общем оккупанты ударили 16 дронами.

К сожалению, не обошлось без попаданий. В Одесском районе раздавались взрывы. Враг попал в законсервированные агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий. Среди людей пострадавших нет.

Кроме того, ночью россияне атаковали Донецкую и Харьковскую области пятью зенитными управляемыми ракетами С-300, а Черниговскую - двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

В Донецкой области под обстрелом оказался Мирноград. Там ранена 86-летняя женщина. Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, образовательное учреждение, коммунальное предприятие, два магазина, два торговых павильона, три гражданских авто.

На Черниговщине загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и гараж с автомобилем, принадлежащих местным жителям. На момент атаки люди были дома, однако успели выбежать из дома, который уже горел. Мужчина, женщина и их 6-летняя дочь чудом выжили и остались невредимыми.