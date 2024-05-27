Осталось 9 единиц: какие важные функции выполняет пораженный РЛС "Воронеж-М"

Украинский БПЛА пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию "Воронеж-М" в российском Орске. Средство выполняет не только сопровождение и обнаружение пусков межконтинентальных баллистических ракет, но и другие важные функции.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, заметив, что удар по "Воронеж-М" не тактического или оперативно-тактического значения, а стратегического. Таких станций в России осталось всего 9 единиц.

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"Воронеж-М" – уникальный объект

Военно-политический обозреватель объяснил, что на данный момент станция "Воронеж-М" выполняет функцию наводчика. Она синхронизирована с РЭБ "Тобол", которая размещается в Калининградской области.

"Тобол" – самая мощная радиолокационная станция в России, которая может глушить GPS-связь в Польше и спутники Starlink в Украине, что неоднократно происходило.

Также РЭБ принимает непосредственное участие в подавлении сигналов для наведения высокоточных снарядов, например Excalibur, GLSDB и JDAM, в установке М142 HIMARS, но есть нюанс.

Чтобы "Тобол" работала нужно наведение, а эту функцию выполняют комплексы РЛС "Воронеж-М", которые помогают выбрать локацию для подавления. То есть повреждение станции имеет существенное значение.

Всего их 10 единиц, а сейчас можно говорить, что уже 9. Вывод из строя – это не просто показать, что мы можем это сделать. Это значение даже не тактического или оперативно-тактического уровня, это стратегические удары,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Весь мир увидел, что неизвестный летательный объект может залететь в воздушное пространство России, обойти средства радиоэлектронной борьбы и поразить уникальное средство.

Хотя "Воронеж-М" может зафиксировать пуск межконтинентальной баллистической ракеты, однако россияне вряд ли смогут ее сбить. Ведь даже довольно большой дрон, который пролетел 1800 километров, не способны уничтожить.

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