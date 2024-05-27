Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що удар по "Воронеж-М" не тактичного чи оперативно-тактичного значення, а стратегічного. Таких станцій у Росії залишилося всього 9 одиниць.
До теми Уже друга система "Воронеж": що відомо про ураження РЛС в Орську
"Воронеж-М" – унікальний об'єкт
Військово-політичний оглядач пояснив, що натепер станція "Воронеж-М" виконує функцію навідника. Вона синхронізована з РЕБ "Тобол", яка розміщується в Калінінградській області.
"Тобол" – найпотужніша радіолокаційна станція у Росії, яка може глушити GPS-зв'язок у Польщі та супутники Starlink в Україні, що неодноразово відбувалося.
Також РЕБ бере безпосередню участь у придушенні сигналів для наведення високоточних снарядів, як-от Excalibur, GLSDB та JDAM, в установці М142 HIMARS, але є нюанс.
Аби "Тобол" працювала потрібно наведення, а цю функцію виконують комплекси РЛС "Воронеж-М", які допомагають обрати локацію для придушення. Тобто пошкодження станції має суттєве значення.
Всього їх 10 одиниць, а зараз можна говорити, що уже 9. Виведення з ладу – це не просто показати, що ми можемо це зробити. Це значення навіть не тактичного чи оперативно-тактичного рівня, це стратегічні удари,
– наголосив Олександр Коваленко.
Весь світ побачив, що невідомий літальний об'єкт може залетіти у повітряний простір Росії, оминути засоби радіоелектронної боротьби та уразити унікальний засіб.
Хоч "Воронеж-М" може зафіксувати пуск міжконтинентальної балістичної ракети, проте росіяни навряд зможуть її збити. Адже навіть доволі великий дрон, який пролетів 1800 кілометрів, не здатні знищити.
Що відомо про удар по російській РЛС в Орську
- Український дрон атакував радіолокаційну станцію росіян у місті Орськ 26 травня. За даними джерел 24 Каналу, операцію провело Головне управління розвідки.
- "Воронеж-М" здатний виявляти цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів та одночасно контролювати до 500 об'єктів. Така система контролювала повітряний простір від пустелі Такла-Макан у Китаї до берегів Середземного моря.
- Супутник Planet Labs зафіксував наслідки цієї атаки. На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з'явились темні плями, яких раніше не було – ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БпЛА. Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.