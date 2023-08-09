Циничный удар по Запорожью: в МВД заявили о погибших и пострадавших

Россия вечером 9 августа нанесла террористический удар по жилому квартиру Запорожья. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

К сожалению, в результате атаки погибли 2 человека. Сначала сообщалось, что количество жертв – 3. В то же время впоследствии стало известно, что одному пострадавшему человеку, к счастью, удалось реанимировать.

Обратите внимание Россияне атаковали жилой квартал Запорожье: погибли люди

Кроме того, в МВД заявили о семи пострадавших.

Запорожье: погибли 2 человека, ранены - 7. Первоначально информация была о трех погибших. К счастью, один человек удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции,

– говорится в сообщении.

Детали от Клименко

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Игорь Клименко рассказал, что в хозяйственном здании вспыхнул пожар. Правоохранители уже провели поквартный обход жилых домов. К счастью, погибших или травмированных не обнаружили. Клименко добавил, что пострадали люди, которые в момент удара были на улице.

В ОВА рассказали о разрушении

Юрий Малашко – глава Запорожской ОВА – рассказал, что россияне разрушили храм, а также – торговые точки в Шевченковском районе. В нескольких многоэтажках выбило окна.