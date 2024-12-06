"Горят машины с людьми": очевидец об ударе по Запорожью

Вечером 6 декабря Россия атаковала Запорожье КАБами. Под удар попали гражданские объекты города. Очевидцы вспоминают жуткую картину места происшествия.

Помогать пострадавшим присоединилось много прохожих и военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский городской совет.

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Что говорят очевидцы преступного российского удара по Запорожью

По словам очевидца, после российского удара он увидел, что горят машины с людьми, есть пострадавшие с серьезными травмами и даже оторванными конечностями. Он поспешил помочь пострадавшим, оказать первую медицинскую помощь.

Я поднялся на гору, увидел, горят машины с людьми. Два мужчины лежали на обочине. Ребята военные подошли. Помог наложить турникет мужчине. У одного нога была перебита, у другого – оторванные ступни,

– вспоминает очевидец.

Медики оперативно прибыли на место происшествия, но врачей не хватало, чтобы всем немедленно помочь. Тогда простые прохожие и военные присоединились и помогали спасать уцелевших.

Другая очевидица вспоминает как ударная волна выбила в зданиях окна, стекло из которых посыпалось на людей. Она тоже осталась неравнодушна и комментировала удар, помогая убирать остатки стекла.

Регина Харченко, секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы, подтвердила, что российский удар пришелся на гражданский объект. Люди сгорали в машинах заживо. Она заявляет о девяти погибших.

Удар КАБами по Запорожью комментирует очевидец: смотрите видео

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Напоминаем, вечером 6 декабря Россия ударила по Запорожью КАБами. Целью были гражданские объекты, известно о жертвах среди мирного населения.