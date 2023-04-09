В Запорожье рассказали, в каком состоянии пострадавшие после ночного удара России

Враг нанес ужасный удар по Запорожью, из-за чего пострадала женщина. В горсовете рассказали, какое состояние у пострадавшей и как в целом регион приходит в себя после атаки.

В ночь на 9 апреля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Вскоре секретарь городского совета Анатолий Куртев описал, как происходит восстановление пострадавших объектов и в каком состоянии женщина, которая получила ранения.

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Пострадавшая в реанимации

Заметим, что всего зафиксировано 50 поврежденных частных домов из-за этого обстрела. К тому же, одна семья переселенцев (папа, мама и три ребенка) вынуждены были переехать в волонтерский центр.

Женщина, которая этой ночью пострадала от ракетных обстрелов, находится в реанимации. Молимся за ее здоровье и выздоровление,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что в течение дня соответствующие службы, волонтеры и местные устраняли последствия российской атаки.

В настоящее время (18:50, 9 апреля – 24 Канал) разрушенные кровли семи домов закрыты пленкой, а все выбитые окна, по которым были поданы заявки, закрыты плитами OSB,

– подчеркнул Куртев.

Также он добавил, что 10 апреля работы по устранению последствий обстрелов будут продолжаться.

Как живет Запорожье после ночной атаки 9 апреля / фото Куртева

Погибли два человека

Следует отметить, что пострадавшая женщина – это не единственная жертва этого ужасного обстрела оккупантов Запорожья. Собственно, из-за атаки на тот свет отошли еще два человека – муж пострадавшей и 11-летняя дочь супругов.

Вместе с тем известно, что дом этой семьи почти полностью разрушен. И чудо, что спасателям удалось вытащить из-под завалов женщину, а затем оперативно доставить ее в медицинское учреждение.

Кроме того, добавим, что воздушная тревога начала раздаваться в регионе около 02:00. То есть это значит, что оккупанты готовы делать все, чтобы подвергать людей опасности, когда они, вероятно, спят, не слыша сообщений о тревоге.

Как женщину доставали из-под завалов: смотрите видео со страницы Сергея Крука