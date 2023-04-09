У ніч проти 9 квітня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Згодом секретар міської ради Анатолій Куртєв описав, як відбувається відновлення постраждалих об'єктів та в якому стані жінка, що зазнала поранень.

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Постраждала в реанімації

Зауважимо, що усього зафіксовано 50 ушкоджених приватних будинків через цей обстріл. До того ж одна родина переселенців (тато, мама та три дитини) змушені були переїхати у волонтерський центр.

Жінка, яка цієї ночі постраждала від ракетного обстрілу, перебуває у реанімації. Молимося за її здоров'я та одужання,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що протягом дня відповідні служби, волонтери та місцеві усували наслідки російської атаки.

На цей час (18:50, 9 квітня – 24 Канал) зруйновані покрівлі 7-ми будинків закрито плівкою, а всі вибиті вікна, по яких було подано заявки, закрито плитами OSB,

– наголосив Куртєв.

Також він додав, що 10 квітня роботи з усунення наслідків обстрілу продовжуватимуться.

Як живе Запоріжжя після нічної атаки 9 квітня / фото Куртєва

Загинуло дві людини

Слід наголосити, що постраждала жінка – це не єдина жертва цього жахливого обстрілу окупантами Запоріжжя. Власне, через атаку на той світ відійшли ще дві людини – чоловік постраждалої та 11-річна донька подружжя.

Разом з тим відомо, що будинок цієї сім'ї майже вщент зруйновано. І диво, що рятувальникам вдалось витягнути з-під завалів жінку, а потім оперативно її доправити до медичного закладу.

Окрім того, додамо, що повітряна тривога почала лунати в регіоні близько 02:00. Тобто це означає, що окупанти готові робити усе, аби наражати людей на небезпеку, коли вони, ймовірно, сплять, не чуючи повідомлень про тривогу.

Як жінку діставали з-під завалів: дивіться відео зі сторінки Сергія Крука