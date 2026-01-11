Россия ударила по железной дороге: ранены машинисты, задерживаются более 60 поездов

В ночь на 11 января российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Под обстрелом оказалась железнодорожная инфраструктура, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

Читайте также Эти поезда побили все рекорды: Укрзализныця назвала самые популярные направления 2025 года

Каковы последствия вражеской атаки?

В результате удара были травмированы машинист и его помощник грузового локомотива.

По словам Александра Перцовского, прилет "Шахеда" произошел рядом с локомотивом, дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе.

Бригада большие молодцы – успели безопасно закрепить локомотив, но, обидно, не эвакуироваться – только залечь,

– написал он.

Оба железнодорожники получили осколочные ранения: сейчас врачи уже достали обломки и наложили швы, состояние пострадавших стабильное.

В результате обесточивания ночью на Приднепровской железной дороге движение временно переводили на тепловозную тягу и генераторы. По состоянию на утро напряжение в контактную сеть на основных участках уже было подано, однако на отдельных направлениях движение тепловозами продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

В Укрзализныце также сообщили, что в результате задержек на границе, неблагоприятных погодных условий и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика. Среди них – международные и поезда дальнего следования.

Измененным маршрутом курсируют в частности:

Nº743/744 Дарница - Славское - Дарница

Nº119/120 Днепр - Хелм - Днепр

Nº63/64-112/111 Харьков,Изюм - Пшемысль - Харьков, Изюм

Nº745/746 Дарница - Львов - Дарница

Nº9/10 Киев - Будапешт - Киев

Nº749/750 Киев - Ужгород - Киев

Nº107/108 Киев - Солотвино - Киев

Nº178 Ивано-Франковск - Киев

Nº292/291 Киев - Львов - Киев

Nº52/30 Пшемысль - Киев - Перемышль

Nº20-67/19 Варшава, Хелм - Киев - Варшава, Хелм

Nº742/741 Львов - Киев

Nº15/16 Харьков - Ворохта - Харьков

Nº98/97 Ковель - Киев - Ковель

Nº44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск - Черкассы - Трускавец, Ивано-Франковск

Nº92/91 Львов - Киев - Львов

Nº29/27 Ужгород, Чоп - Киев - Ужгород, Чоп

Nº207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы - Киев - Ивано-Франковск, Черновцы

№114 Ужгород - Харьков

Сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают оптимальные маршруты для того, чтобы поезда вернулись к графику.

Враг продолжает удары: последние новости