Удар России по центру Запорожья: Зеленский показал последствия террористического обстрела

Россияне вечером 10 августа в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрелов есть погибшие и травмированные.

Президент Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на вражескую атаку. Также он обнародовал видео с места очередной трагедии.

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Россияне атаковали Запорожье

Глава государства отметил, что Запорожье ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

От удара российской ракетой по гражданскому зданию загорелся пожар. На сегодня известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые,

– заявил президент.

Он добавил, что все службы на местах работают, спасают людей.

"Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, идущий вперед и ведущий за собой вперед, освобождающий нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет", – подытожил Зеленский.

Смотрите видео с места вражеской атаки

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что по состоянию на 20:22 количество пострадавших в результате террористической атаки россиян выросло до 9 человек.

"Также в настоящее время зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений. Кроме того, уже известно о 2 поврежденных многоэтажках", – написал чиновник.

Россияне снова обстреляли Запорожье / Фото Анатолия Куртева

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Накануне захватчики тоже били по Запорожью

Российские оккупанты вечером 9 августа атаковали Запорожье ракетой Х-35. К сожалению, в результате обстрела погибло три человека, среди которых – 2 музыкантши, собиравшие деньги на помощь ВСУ.

"Девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Верили в победу, приближали ее своими собственными силами. Поэтому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы будем помнить вас. Никогда не простим россиянам эти жертвы и страдания. Выражаем искренние соболезнования родным и знакомым", – написала участница группы Матвеевский сельский центр культуры и досуга Виктория Кныш.

Кроме того, в результате террористической атаки: