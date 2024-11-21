На Курщине могли ликвидировать российских генералов: в сети появилось подтверждение

Украина ударила ракетами Storm Shadow по подземному объекту на территории санатория управления делами президента России. Удар произошел в Марьино в Курской области и был достаточно удачным.

Взрыв прогремел 20 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно об ударе Storm Shadow по Марьино

По информации Defense Express, ожидалось, что целью удара должно было быть российское и северокорейское командование. Это было понятно, учитывая расход значительного количества крылатых ракет.

Через сутки после удара начали появляться неофициальные подтверждения атаки. В частности Telegram-канал "Досье Шпиона" сообщил, что в результате удара по командному пункту уничтожили 18 военных, а еще 33 ранили. Стоит отметить, что среди них трое военных КНДР.

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Большинство россиян являются офицерами Южного и Восточного военных округов. На командном пункте также находился первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Валерий Солодчук. В 2014 году он также был командиром первого армейского корпуса так называемой "ДНР".

Кроме этого, в результате разминирования ранения получили 13 российских саперов, в том числе и заместитель начальника штаба 88-го саперного полка. Вероятно, это произошло в результате того, что какая-то боевая часть ракеты не сдетонировала.