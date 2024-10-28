Враг атаковал дроном: в Никополе в результате российского удара ранены 2 детей

В Никополе Днепропетровской области в результате российской атаки дроном-камикадзе ранены двое детей. Правоохранители работают на месте атаки.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Там рассказали, в каком состоянии пострадавшие дети.

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В Никополе из-за атаки вражеского дрона ранены 2 детей

В понедельник, 28 октября, около 11:30 две девочки находились на детской площадке. Отмечается, что это дети были 12 и 13 лет.

В этот момент над ними завис вражеский дрон-камикадзе и резко начал снижаться. Дети начали убегать, потом упали на землю, после чего прогремел взрыв,

– сообщили в Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что девочки получили осколочные ранения. Известно, что родители находились неподалеку эпицентра взрыва. В полиции указали, что они не пострадали.

Там добавили, что работники полиции зафиксировали преступление российской армии.