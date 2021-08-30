Удара по имиджу не будет, – журналист-международник об авиаударе США в Кабуле
Источник:24 канал
Соединенные Штаты Америки 29 августа в Кабуле нанесли мощный авиаудар по автомобилю смертников "Исламского государства", в результате чего погибли и мирные жители. Однако эта ситуация не повлияет на имидж страны.
Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель секции Азиатско-тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта. Как он отметил, сейчас ситуация в Афганистане является достаточно напряженной, поэтому такие инциденты не ударят по США.
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Почему авиаудар не повлияет на страну
По словам Пойты, даже несмотря на то, что США не смогли предсказать падение Кабула, страна эффективно занимается эвакуацией граждан Афганистана на свою территорию.
В частности, из страны уже удалось перевезти более 100 тысяч человек.
С моей точки зрения, удара по имиджу в связи с этой ситуацией не будет,
– заявил журналист-международник.
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Пойта рассказал об авиаударе США в Кабуле: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В столице Афганистана, которую захватили боевики "Талибана", 29 августа прогремел новый взрыв. В Пентагоне подтвердили, что они нанесли удар по смертникам "Исламского государства".
- В результате этой атаки удалось уничтожить всех террористов, которые перевозили взрывчатку.
- Однако от мощного удара беспилотника пострадали и мирные жители столицы Афганистана. Известно, что погибли 9 членов одной семьи. Среди них – 6 детей.