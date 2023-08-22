Будут наносить более серьезный вред, – Тизенгаузен сказал, как на россиян влияют удары БпЛА

Помимо психологического давления на российских граждан атаки дронов влияют также и на российскую экономику. А поскольку оккупанты приоритизируют закрытие неба над своими войсками, успешные атаки беспилотников будут продолжаться.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его убеждению, Россия терпит заметный ущерб от неизвестных беспилотников в своем воздушном пространстве.

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Почему атаки БпЛА действительно влияют на Россию

Не так давно Россия впервые закрыла все свои аэропорты в Москве. План "Ковер", который вводят оккупанты во время атак БпЛА на Москву, создает для России серьезные экономические проблемы.

Больше всего на моральное состояние граждан России и ее так называемых "элит" влияют именно прилеты в Москве или падение беспилотников вблизи их домов.

Из-за атаки дронов в Москве отменили 90 авиарейсов. В то же время на запасные аэродромы переправили 45 пассажирских и 2 грузовых рейса.

Примером этому может быть пропагандистка Симоньян, которая выложила в сеть фото с дымом после взрыва БпЛА. Этим фото она могла нарушить закон, раскрыв данные о работе российской ПВО, ведь сразу после этой публикации украинские OSINT-специалисты сумели вычислить координаты ее дома.

"В будущем атаки БПЛА будут приносить еще более серьезный ущерб. Ведь из-за закрытия аэропортов те авиаперевозчики, которые еще летают в Россию, будут получать дополнительные убытки", – пояснил Тизенгаузен.

Таким компаниям придется вносить изменения в страхование самолетов и отменять определенные рейсы или даже маршруты из-за низкой рентабельности.

Борис Тизенгаузен о влиянии атак БпЛА на Россию: смотрите видео

Что известно о БПЛА над Россией