Ударили по пушке и уничтожили транспорт: ГПСУ нанесли мощные удары по оккупантам

Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. Силы обороны нанесли сокрушительные удары по россиянам.

Об этом сообщили в Госпограничной службе.

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Как ГПСУ уничтожали оккупантов?

Пограничники-операторы БПЛА бригады "Гарт" провели успешную операцию по уничтожению техники врага на Южно-Слобожанском направлении.

Украинские бойцы нанесли мощные удары по российским оккупантам. ВСУ сначала заметили замаскированную вражескую пушку, а затем – уничтожили ее.

ВСУ нанесли удары по врагу: смотрите видео

Также украинские военные нанесли удары по транспортным средствам оккупантов, на которых те подвозили свой личный состав и боеприпасы.

Что еще известно об успешных операциях ГПСУ?

На Лиманском направлении украинские пограничники нанесли очередные потери российской армии. Им удалось уничтожить важную для противника технику.

Согласно обнародованной пограничниками информации, подразделения БПЛА продолжают выявлять и поражать цели оккупационных войск, ощутимо снижая их боевой потенциал на одном из фактически самых горячих участков фронта.

Украинские пограничники нанесли удары по российским целям на Волчанском направлении. В результате успешных ударов были поражены антенны радиосвязи, укрытия и транспорт противника.

Защитникам удалось ликвидировать и живую силу противника. Они обнаружили и атаковали российских военных, пока те отдыхали в "зеленке".