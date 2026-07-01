Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Як ДПСУ знищували окупантів?

Прикордонники-оператори БпЛА бригади "Гарт" провели успішну операцію зі знищення техніки ворога на Південно-Слобожанському напрямку.

Українські бійці завдали потужних ударів по російських окупантах. ЗСУ спершу помітили замасковану ворожу гармату, а потім – знищили її.

ЗСУ завдали ударів по ворогу: дивіться відео

Також українські військові завдали ударів по транспортних засобах окупантів, якими вони підвозили свій особовий склад та боєприпаси.

Що ще відомо про успішні операції ДПСУ?

На Лиманському напрямку українські прикордонники завдали чергових втрат для російської армії. Їм вдалося знищити важливу для противника техніку.

Згідно з оприлюдненою прикордонниками інформацією, підрозділи БпЛА продовжують виявляти та уражати цілі окупаційних військ, відчутно знижуючи їхній бойовий потенціал на одній із фактично найгарячіших ділянок фронту.

Українські прикордонники відпрацювали по російських цілях на Вовчанському напрямку. У результаті успішних ударів уражено антени радіо зв'язку, укриття та транспорт ворога.

Захисникам вдалось ліквідувати й живу силу противника. Вони виявили та атакували російських військових поки вони відпочивали у "зеленці".