Стратегической авиации у россиян уже не будет: военная сводка от Свитана

Российские аэродромы "Сольцы" и "Шайковка" посетил "хлопок". В результате "неприятного инцидента" 5 вражеских самолетов были обезврежены. Это приведет к тому, что россияне не смогут возобновить свою дальнюю стратегическую авиацию.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале заметил, что россияне способны разве что латать те воздушные суда, которые у них остались. В то же время производить новые, например Ту-23М3, что были обезврежены – враг не может.

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Оккупанты не смогут защитить свои аэродромы

Так, на российских авиабазах "Сольцы" и "Шайковка" располагались бомбардировщики Ту-23М3, являющиеся носителями ракет Х-22. Эти старые ракеты наносят много вреда гражданскому населению нашего государства. К сожалению, силы ПВО не способны перехватить их в воздухе.

Враг же начал использовать запасной аэродром "Моздок" на Кавказе. Впрочем, оккупанты не смогут защитить все свои аэродромы.

Для того чтобы прикрыть все аэродромы, россиянам нужно все бросить и выпускать только ЗРК 20 – 30 лет. Тогда они, возможно, сделают их в таком количестве, чтобы прикрыть все аэродромы России,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

За неимением ЗРК враг начал устанавливать так называемые посты наблюдения, чтобы как-то защищать каждый свой самолет. Однако, по мнению Свитана, обойти такие посты достаточно легко, ведь на них стоят россияне. Так что вероятнее всего, часть Ту-22М3 будет сожжена.

Военная сводка Романа Свитана: смотрите видео

Враг не сможет восстановить авиапарк

По словам Свитана, захватчики уже не могут производить ни Ту-22, ни Ту-95. Они пытались наладить производство Ту-160, но и здесь у них видно ничего не вышло.

Максимум, что может сейчас враг – разукомплектовывать самолеты, уже непригодные к использованию и их средствами восстанавливать те суда, которые еще способны выполнять боевые задания.

Эта тема уже полностью закрыта, россияне ее уже не запустят. То есть дальней стратегической авиации у них уже не будет – не восстановятся,

– сказал летчик-инструктор.

Итак, каждый самолет, который был выведен из строя – это невосполнимая потеря для российского оккупационного войска.

"НЛО" в небе Москвы

Но не только на российских аэродромах громко. Не спокойно и в "сердце" страны-агрессора – Москве. В столицу России все чаще залетают неизвестные беспилотники. А россияне вынуждены закрывать воздушное пространство.

Дроны залетают на территорию Москвы и области чуть ли не каждую ночь волнами. По мнению Свитана, это делается не для психологического эффекта, а для выполнения боевых задач. Так, дроны вполне могут обезвреживать разведывательные военные объекты.

"А россиянам из-за протокола безопасности приходится "приседать", – заметил военный эксперт.

Что известно о "хлопке" в России