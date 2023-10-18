Россияне будут креативить, – Свитан сказал, ждать ли украинцам массированных ракетных атак

Россияне почти месяц не используют свои стратегические бомбардировщики, поэтому есть опасения, что они ждут похолодания, чтобы нанести новые удары по энергосистеме Украины. Такое развитие событий возможно, потому что оккупанты постоянно придумывают новые способы для запуска своих ракет.

Россияне могут поднять в воздух максимум 15 – 20 самолетов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что раньше с каждого самолета они сбрасывали по 8 ракет.

Смотрите также На случай блекаута: 10 самых нужных вещей, которыми нужно запастись уже сейчас

Сколько ракет могут запустить россияне

Вероятно, в оккупантов начались серьезные проблемы с конструкциями крыла, из-за этого они уменьшили количество ракет Х-101 на одном самолете. Сначала это сделали до 4, а дальше сбрасывали по 2 ракеты. Относительно ракет Х-555, они могут зарядить полный барабан, то есть 6 единиц.

Общее количество ракет может доходить до 50. В основном их запускают над Каспием, потому что в части ракет не запускаются двигатели и ракета падает в море. Там уже целое кладбище этих Х-101 и Х-555,

– рассказал Роман Свитан.

Также россияне могут запустить около 30 "Калибров" надводного и подводного пуска. Поэтому общее количество ракет достигает 70 – 80.

Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе предположил, будут ли массированы ракетные атаки: смотрите видео

Когда ждать новых атак

Система ПВО может сбивать определенное количество ракет, то есть имеет определенный граничный момент. В прошлом году наш коэффициент сбивания был 50 – 60 ракет, даже если их запускали по 100 – 120 единиц. Поэтому враг постоянно совершал атаки, чтобы превысить то количество, которое мы можем сбить.

Время, которое тратили на перезарядку, было проблемой, но наши специалисты теперь начали перезаряжать в момент работы самой системы. Такого нигде никто не видел. До такой степени дошло мастерство наших зенитчиков,

– подчеркнул Свитан.

Следовательно, россиянам нет смысла проводить атаки по 100 – 120 залпов. По словам военного эксперта, они этого уже не будут делать, потому что сколько бы ни летело ракет, их все равно собьют.

Теперь оккупанты пытаются вычислить маршруты, местоположения ЗРК, чтобы создать определенную карту, где стоит украинская ПВО. Далее по этому маршруту они запускают "Шахеды", а по их геолокации определяют, где произошло сбивания. После этого начинают продумывать новые маршруты для ракет.

Не думаю, что будет 70 – 80 ракет, в этом нет смысла. Если постараются работать, то наверняка волнами по 20 – 30 ракет, не больше. Но посмотрим, потому что россияне сейчас будут креативить,

– сказал летчик-инструктор.

Он добавил, что с точки зрения нанесения максимального поражения целью для россиян могут быть удары по энергосистеме. Враг может совершать их тогда, когда придут сильные морозы, чтобы больше навредить Украине. До тех пор оккупанты вряд ли будут пытаться вывести из строя нашу энергетику.

Энергетический террор России: как к нему готовится Украина