Росіяни можуть підняти в повітря максимум 15 – 20 літаків. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що раніше з кожного літака вони скидали по 8 ракет.

Дивіться також На випадок блекауту: 10 найпотрібніших речей, якими треба запастися вже зараз

Скільки ракет можуть запустити росіяни

Ймовірно, в окупантів почалися серйозні проблеми з конструкціями крила, тому через це вони зменшили кількість ракет Х-101 на одному літаку. Спочатку це зробили до 4, а далі скидали по 2 ракети. Щодо ракет Х-555, їх вони можуть зарядити повний барабан, тобто 6 одиниць.

Загальна кількість ракет може доходити до 50. В основному їх запускають над Каспієм, тому що в частини ракет не запускаються двигуни й ракета падає в море. Там вже ціле кладовище цих Х-101 і Х-555,

– розповів Роман Світан.

Також росіяни можуть запустити близько 30 "Калібрів" надводного і підводного пуску. Тому загальна кількість ракет сягає 70 – 80.

Льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі припустив, чи будуть масовані ракетні атаки: дивіться відео

Коли чекати на нові атаки

Система ППО може збивати певну кількість ракет, тобто має певний граничний момент. Минулого року наш коефіцієнт збиття був 50 – 60 ракет, навіть якщо їх запускали по 100 – 120 одиниць. Тому ворог постійно здійснював атаки, щоб перевищити ту кількість, яку ми можемо збити.

Час, який витрачали на перезаряджання, був проблемою, але наші спеціалісти тепер почали перезаряджати в момент роботи самої системи. Такого ніде ніхто не бачив. До такого ступеня дійшла майстерність наших зенітників,

– підкреслив Світан.

Відтак, росіянам немає сенсу проводити атаки по 100 – 120 залпів. За словами військового експерта, вони цього вже не робитимуть, бо скільки б не летіло ракет, їх все одно зіб'ють.

Тепер окупанти намагаються вирахувати маршрути, місця розташування ЗРК, щоб створити певну карту, де стоїть українська ППО. Далі по цьому маршруту вони запускають "Шахеди", а по їхній геолокації визначають, де відбулося збиття. Після цього починають продумувати нові маршрути для ракет.

Не думаю, що буде 70 – 80 ракет, у цьому немає сенсу. Якщо намагатимуться працювати, то напевно хвилями по 20 – 30 ракет, не більше. Але подивимось, бо росіяни зараз будуть креативити,

– сказав льотчик-інструктор.

Він додав, що з погляду нанесення максимального ураження, ціллю для росіян можуть бути удари по енергосистемі. Ворог може здійснювати їх тоді, коли прийдуть сильні морози, щоб якнайбільше нашкодити Україні. До цього часу, окупанти навряд чи намагатимуться вивести з ладу нашу енергетику.

Енергетичний терор Росії: як до нього готується Україна