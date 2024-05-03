Одна из самых успешных ИПСО, – офицер ВСУ объяснил, когда вывели из строя Крымский мост

Во временно оккупированном Крыму Керченский мост остается одной из основных целей для украинских спецслужб. Оккупанты считают, что наши Силы обороны готовятся в ближайшее время атаковать его, поэтому максимально усиливают его защиту.

Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что россияне сами убеждают себя в том, что Крымский мост будет уничтожен до 9 мая. Они считают, что Украина ведет подготовку для уничтожения этого сооружения. Он добавил, что оккупанты этим объясняют ракетные удары Украины по российским системам ПВО в Крыму.

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Враг боится

По словам офицера ВСУ, россияне находятся в состоянии напряжения каждый день. Они готовятся к украинской атаке по Крымскому мосту.

Противник и его системы ПВО перегружены. Это одна из самых успешных ИПСО во время этой войны. Враг настолько ждет этого удара, что анонсирует и обсуждает его ежедневно,

– подчеркнул Тарас Березовец.

Удары по Крымскому мосту

Украинские спецслужбы в 2022 и 2023 годах провели две успешные операции повреждения Крымского моста. Он уже тогда потерял свою основную стратегическую задачу – поставки вооружения. Сейчас по этому мосту переправляют небольшое количество грузов.

Вместо пятидесяти поездов в день, через него проходит максимум два. СБУ и ГУР уже выполнили главную задачу – вывели Керченский мост из строя. Его пропускная способность очень ограничена, мост постоянно перекрывают,

– отметил офицер ВСУ.

По его мнению, Крымский мост для России имеет символическое значение. Если его полностью разрушить, то это станет мощным моральным ударом и поражением для оккупантов.

Если это произойдет накануне 9 мая, то после этого любые парады и торжества в России будут восприниматься с болью,

– сказал Тарас Березовец.

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