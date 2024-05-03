Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що росіяни самі переконують себе в тому, що Кримський міст буде знищено до 9 травня. Вони вважають, що Україна веде підготовку для знищення цієї споруди. Він додав, що окупанти цим пояснюють ракетні удари України по російських системах ППО у Криму.

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Ворог боїться

За словами офіцера ЗСУ, росіяни перебувають у стані напруги кожного дня. Вони готуються до української атаки по Кримському мосту.

Противник та його системи ППО перевантажені. Це одна з найуспішніших ІПСО під час цієї війни. Ворог настільки чекає цього удару, що анонсує та обговорює його щоденно,

– підкреслив Тарас Березовець.

Удари по Кримському мосту

Українські спецслужби у 2022 та 2023 роках провели дві успішні операції пошкодження Кримського мосту. Він уже тоді втратив своє основне стратегічне завдання – постачання озброєння. Зараз цим мостом переправляють невелику кількість вантажів.

Замість п'ятдесяти поїздів на день, через нього проходить максимум два. СБУ та ГУР уже виконали головне завдання – вивели Керченський міст із ладу. Його пропускна здатність дуже обмежена, міст постійно перекривають,

– зауважив офіцер ЗСУ.

На його думку, Кримський міст для Росії має символічне значення. Якщо його повністю зруйнувати, то це стане потужним моральним ударом і поразкою для окупантів.

Якщо це станеться напередодні 9 травня, то після цього будь-які паради та урочистості у Росії сприйматимуться з болем,

– сказав Тарас Березовець.

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