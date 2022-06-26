Удары по Киеву – еще одно проявление варварства России, – Байден

Во время полномасштабного вторжения Вооруженные силы России неоднократно показывали свою антигуманность и пренебрежение законами введения войны. Утренние удары российских ракет по Киеву – еще один яркий пример российского варварства.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления в рамках саммита "Большой семерки". Встреча мировых лидеров продлится до вторника 28 июня.

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Байден о утренних обстрелах Киевщины

26 июня в замке Эльмау начался саммит лидеров G7 – США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. В это время из Украины поступило сообщение о новых взрывах российских ракет в Киеве. Произошедшую в столице трагедию прокомментировали мировые лидеры.

Так, во время своего выступления Джо Байден описал действия россиян как настоящее варварство.

Удары по Киеву – еще одно проявление варварства России,

– заявил он.

Чтобы лишить Россию источников финансирования войны против Украины, президент США призвал лидеров других стран согласиться на эмбарго золота страны-агрессора.

Как информирует издание SkyNews, на эмбарго российского золота согласились США, Канада, Япония и Великобритания. Согласились ли уже на новые ограничения представители Франции, Италии и Германии пока неизвестно.

Кто еще отреагировал на атаку

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк выразила возмущение

После заявлений своих коллег отреагировала на российскую атаку также дипломат Бриджит Бринк. Она заявила, что ее возмутили сегодняшние сообщения о ракетных ударах России по жилым кварталам и детскому саду в центре Киева. Об этом госпожа посол написала в твиттер.

Поскольку Кремль продолжает неизбирательные нападения на гражданских Украины, США и партнеры будут делать все возможное для привлечения к ответственности виновных в зверствах,

– подчеркнула Бриджит Бринк.

Андрей Ермак отметил, что санкции должны быть более агрессивными

Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что эмбарго на экспорт золота – это хорошо, но в новом санкционном пакете ЕС нужно еще газовое эмбарго. Ответом на продовольственный кризис должны быть военные конвои для разблокирования украинских портов.

Карл Бильдт заявил, что атака России – умышленная эскалация конфликта

В своем твиттере сопредседатель Европейского совета отметил, что утренняя ракетная атака по жилым кварталам Киева – это целенаправленный сигнал лидерам, которые собираются в Германии.

Михаил Подоляк сравнил российскую армию с террористическими организациями

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что страна-агрессор использовала 4 "высокоточные" ракеты, которые ударили по жилым объектам в центре столицы. Он написал, что "вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию.

Дмитрий Кулеба призвал представителей G7 ужесточить санкции против России

Кулеба отметил, что от российских атак страдают многие украинцы по всей Украине. Среди них и 7-летняя девочка, в дом которой 26 июня попала российская ракета. Глава МИД Украины просит лидеров "Группы семи" в ответ на российские удары предоставить Украине тяжелое вооружение.

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