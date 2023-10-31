Приятная тенденция, которая сохраняется, – Мусиенко об украинских успехах в Крыму

В результате ракетного удара по Крыму 30 октября поврежден российский ЗРК С-300 и уничтожен дизель-генератор врага. Однако у Сил обороны Украины есть "пристреленные позиции" на западном побережье временно оккупированного полуострова.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что это касается обеспечения Черноморского флота России. Он добавил, что подобные атаки были на западной части полуострова, в частности, по объектах вражеской ПВО.

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"Тенденция действительно приятная, и она сохраняется. После этого были атаки, в частности, по судоремонтному заводу, а также командованию Черноморского флота. Я не исключаю, что в этот раз готовится нечто большее", – подчеркнул Мусиенко.

Ведь вражескую противовоздушную оборону подавляют для того, чтобы открыть возможности и перспективы для украинской авиации. Все, чтобы наши защитники наносили удары по временно оккупированному полуострову.

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Крым – это полуостров, поэтому россиянам некуда прятать свои средства ПВО. Их либо убирать с территории, либо они будут стоять в определенных местах. Поэтому проводится разведка и устанавливается месторасположение этих средств противовоздушной обороны.

После этого идет подготовка ударов по ним, наносят удары с целью создания препятствий и подавления этих ЗРК, средств противовоздушной обороны, создания проблем. Далее работа непосредственно по объектам, которые так же могут быть целями,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Эту задачу комплексно выполняют Силы обороны Украины. Эта тенденция сохраняется. Кроме того, украинские военные все чаще используют разные средства, которые вводят россиян в заблуждение.

Оккупанты боятся и бесятся насчёи применения украинской авиации. Поэтому враг постоянно пытается найти ее и запускает свои ударные БПЛА туда, где расположены украинские аэродромы.

"Все это неудачно, потому что авиация продолжает выполнять задачи", – подчеркнул Александр Мусиенко.

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