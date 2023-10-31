Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що це стосується забезпечення Чорноморського флоту Росії. Він додав, що подібні атаки були на західній частині півострова, зокрема, по об'єктах ворожої ППО.

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"Тенденція дійсно приємна, і вона зберігається. Після того були атаки, зокрема, по судноремонтному заводу, а також командуванню Чорноморського флоту. Я не виключаю, що цього разу готується щось більше", – наголосив Мусієнко.

Адже ворожу протиповітряну оборону придушують для того, аби відкрити можливості та перспективи для української авіації. Усе, аби наші захисники завдавали ударів по тимчасово окупованому півострову.

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Крим – це півострів, тому росіянам нікуди ховати свої засоби ППО. Їх або забирати з території, або вони стоятимуть у певних місцях. Тому проводиться розвідка та встановлюється місцерозташування цих засобів протиповітряної оборони.

Після цього триває підготовка ударів по них, завдають ударів з метою створення перешкод та придушення цих ЗРК, засобів протиповітряної оборони, створення проблем. Далі робота безпосередньо по об'єктах, які так само можуть бути цілями,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Це завдання комплексно виконують Сили оборони України. Ця тенденція зберігається. Окрім того, українські військові все частіше використовують різні засоби, які вводять росіян в оману.

Окупанти бояться і казяться щодо застосування української авіації. Тому ворог постійно намагається її знайти й запускає свої ударні БпЛА туди, де розташовані українські аеродроми.

"Усе це невдало, бо авіація продовжує виконувати завдання", – наголосив Олександр Мусієнко.

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