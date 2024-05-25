Это начало удушения россиян в Крыму: Черник предположил, как могут уничтожить Крымский мост

Почти ежедневно россияне в Крыму теряют технику и личный состав. Зачистка вражеского ПВО вышла на новый уровень, который может перерасти в нечто большее.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он проанализировал, что может ждать Крым в будущей перспективе.

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Крым под атакой

Ночь на 24 мая была в очередной раз взрывной для Крыма. Враг заявлял, что сбил 3 ракеты ATACMS. Но партизанское движение "Атеш" сообщило, что ночью был был поражён российский военный узел связи, там масштабно повреждено оборудование и зафиксированы потери среди личного состава. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления центра.

Черник объяснил, что подобные атаки в первую очередь показывают, что Украина полностью дискредитирует такие нахваленные системы ПВО россиян в Крыму. Оказалось, что "современные российские разработки" не могут справиться с довольно старенькой американской ракетой.

То, что нам удается массированно атаковать по Крыму, сигнализирует, что Украина постепенно насыщается дальнобойным оружием. Также это своеобразная репетиция потенциального уничтожения Крымского моста, что не может не приветствоваться,

– подчеркнул военный.

Также движение "Атеш" сообщил, что оккупанты начали частичную эвакуацию личного состава с Джанкоя и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова. Так пытаются рассредоточить личный состав и технику, чтобы избежать больших потерь.

Однако стоит помнить, что диаметр всего полуострова с севера на юг примерно 250 километров, это небольшое расстояние. То есть практически весь полуостров может быть в зоне достижения ракет ATACMS. К тому же к артиллерийской установке Himars разработаны ракеты дальностью 500 километров, и исключать возможность, что Украина получит их – нельзя.

Неутешительные перспективы врага в Крыму

Украинские оборонцы сейчас активно выбивают системы ПВО и элементы связи в Крыму, но стоит помнить и о других механизмах защиты Крымского моста. Говорится о ЗРК "Бук", "Панцирь-С1", "Тор", "Оса".

Это десятки комплексов, если не сотни. Должен напомнить, что купол над Крымом плотнее и сильнее, чем над самой Москвой. Так что очень долго придется выбивать как можно большее количество зенитно-ракетных комплексов,

– подчеркнул Черник.

Он считает, чтобы по-настоящему уничтожить Крымский мост, нужен залп, как минимум, 50 – 60 ракет ATACMS в смешанном цикле вместе с крылатыми ракетами Storm Shadow, и беспилотными ударными дронами типа "Сыч".

"В моем понимании то, что происходит последние несколько дней – это начало большой, длительной, подчеркиваю, операции по удушению Крыма",

– убежден полковник ВСУ в запасе.

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