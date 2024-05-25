Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він проаналізував, що може чекати на Крим в майбутній перспективі.

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Крим під атакою

Ніч на 24 травня була вчергове вибуховою для Криму. Ворог заявляв, що збив 3 ракети ATACMS. Але партизанський рух "Атеш" повідомив, що вночі було уражено російський військовий вузол зв'язку, там масштабно пошкоджене обладнання та зафіксовані втрати серед особового складу. Імовірно, також вдалося знищити пункт управління центру.

Черник пояснив, що подібні ураження першою чергою виявляють, що Україна повністю дискредитує такі нахвалені системи ППО росіян в Криму. Виявилося, що "сучасні російські розробки" не можуть впоратися із досить старенькою американською ракетою.

Те, що нам вдається завдавати масованих атак по Криму, сигналізує, що Україна поступово насичується далекобійною зброєю. Також це своєрідна репетиція потенційного упідводнення Кримського мосту, що не може не вітатись,

– підкреслив військовий.

Також рух "Атеш" повідомив, що окупанти почали часткову евакуацію особового складу з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова. Так намагаються розосередити особовий склад та техніку, аби уникати великих втрат.

Однак варто пам'ятати, що діаметр всього півострова з півночі на південь приблизно 250 кілометрів, це невелика відстань. Тобто практично весь півострів може бути в зоні досягнення ракет ATACMS. До того ж до артилерійської установки Himars розроблені ракети дальністю 500 кілометрів, і виключати можливість, що Україна отримає їх – не можна.

Невтішні перспективи ворога в Криму

Українські оборонці зараз активно вибивають системи ППО та елементи зв'язку в Криму, але варто пам’ятати і про інші механізми захисту Кримського мосту. Мовиться про ЗРК "Бук", "Панцир-С1", "Тор", "Оса".

Це десятки комплексів, якщо не сотні. Маю нагадати, що купол над Кримом щільніший і сильніший, ніж над самою Москвою. Так що дуже довго доведеться вибивати якнайбільшу кількість зенітно-ракетних комплексів,

– наголосив Черник.

Він вважає, аби по-справжньому знищити Кримський міст, потрібен залп, як мінімум, 50 – 60 ракет ATACMS в змішаному циклі разом з крилатими ракетами Storm Shadow, і безпілотними ударними дронами типу "Сич".

"У моєму розумінні те, що відбувається останні кілька днів – це початок великої, тривалої, наголошую, операції з удушення Криму",

– переконаний полковник ЗСУ в запасі.

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