Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що Україна повинна чітко визначити межі російської території, куди можна бити. Вже згодом цю відстань можна буде поступово збільшувати.

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Чи зможе Україна отримати дозвіл

Ситуація з отриманням дозволу бити по складах та угрупованнях на території Росії зброєю партнерів України, за словами Ступака, почала рухатися з місця. До розв'язки цього питання ще потрібен певний час, але все більше з'являється прихильників прохання України в США. Державний секретар США Ентоні Блінкен вже дав "зелене світло".

Залишилось отримати "зелене світло" від Пентагону та політичного керівництва. Те ж саме стосується Великої Британії,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Потрібно обговорити, куди бити

На думку Ступака, українській владі потрібно пропрацювати позицію невизначеності партнерів та чітко відмежувати, куди саме Україна буде бити.

Визначити чітко райони, наприклад, Бєлгород, Брянськ, Курськ, чітко визначити кілометраж від кордону. Тоді США буде зрозуміліше, що Україна не буде зразу відправляти ATACMS "по мавзолею, Кремлю або по будівлі, де розташована адміністрація Путіна",

– підкреслив колишній співробітник СБУ.

Поки що Україні потрібно отримати дозвіл бити по прикордонних територіях Росії, вже потім, за словами Ступака, поступово цю відстань можна буде збільшуватись. У такий спосіб ЗСУ відганяють великі угруповання росіян максимально вглиб території Росії.

Вони поїдуть не просто на 50 кілометрів, вони поїдуть на 70+ кілометрів. Тобто вони не будуть почувати себе вільно, бо зараз вони в "розслабленому" стані та розуміють, що "українці ніколи не вдарять по Бєлгородській області великою зброєю, так, безпілотники десь можуть прилетіти, але ATACMS ні",

– додав колишній співробітник СБУ.

Удари України по території Росії мінімізують обстріли з різного типу озброєння, росіяни будуть змушені відтягувати назад позиції балістичних ракет.

Ми можемо створити певну сіру зону, в які Росія не зможе робити велике скупчення своїх військ,

– підкреслив колишній співробітник СБУ.

Позиції в США щодо дозволу: коротко