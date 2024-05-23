Це 24 Каналу прокоментував політолог Олег Саакян, зауваживши, що Джонсон досить майстерно та завуальовано відповів. Спікер Палати представників США не сказав прямо, чи виступає за це.

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"При цьому він підкреслив, що нинішня політика адміністрації Байдена ним не розділяється і, власне, потрібно відмовитись від цього мікроменеджменту", – наголосив політолог.

Так Майк Джонсон опосередковано підтримав позицію частини американських парламентарів, зокрема, профільного комітету по розвідці. Там звертаються з позицією, що Україні треба надати такі можливості.

Це внутрішня політика, і республіканцям нині вигідно тролити демократів та Джо Байдена його нерішучістю. Фактично, це продукт внутрішнього протистояння. Однак, це вигідно для України, адже краще, коли у США сперечаються щодо підняття ставок щодо підтримки української держави.

Тренд зламався з моменту, коли обидва кандидати (у президенти США – 24 Канал), Трамп і Байден, вперлися в електоральну стелю і, відповідно, почалася битва спочатку Трампа, а потім і Байдена за того виборця, який стоїть на позиціях підтримки України,

– сказав Саакян.

Тепер кандидати у президенти підіймають ставки та "грають" на підтримці України – звинуваченнях у недостатній допомозі. Дональд Трамп заявляє, що "краще б це робив", а Джо Байден говорить про те, що "при Трампі може бути катастрофа".

Ще пів року тому республіканці та демократи доклалися до того, аби допомога для України була на паузі. Електорально тоді це не мало для них загроз, а нині – вони є.

"Ця заява, найімовірніше, є "термометром", який відображає разючу зміну у внутрішньополітичному порядку денному Сполучених Штатів стосовно України", – додав політолог.

Чому Україні важливо отримати дозвіл на удари по території Росії

Нині гострота цього питання пов'язана з тим, що країна-агресорка користується нерішучістю США для того, аби розвивати свій наступ на прикордонні. Виходить так, що частина тактичної глибини розташована на території Росії.

Якщо говорити про прикордоння Харківщини та Сумщини, ворог концентрує свої сили на російській території, яка є недосяжною для значної частини українського далекобійного озброєння. Саме у цьому контексті для України вкрай важливо добитися дозволу бити по території країни-агресорки – бодай до 150 кілометрів углиб. Усе, аби у противника не було цієї переваги.

"Це б тоді урівняло між собою баланс сил по всій лінії фронту, починаючи від Півдня України й завершуючи найпівнічнішою точкою цього фронту. Бо інакше – росіянам нині вигідніше застосовувати сили на Харківському напрямку, бо коефіцієнт для них стає кращим, ніж, наприклад, на Сході", – сказав Олег Саакян.

Частина військ ворога перебуває "під захистом" на російській території. Так ворог досягає кращого стратегічного положення.

Політолог припускає, що у США є більш глибинна позиція, аніж ескалаційні страхи та причини, чому ця країна має досить жорсткий погляд щодо використання їхньої зброї по території країни-агресорки. Саакян переконаний, що краще робити ставку на те, аби отримати такий дозвіл на використання західної зброї від інших партнерів. Наприклад, Франції.

Україна просить США дозволити бити по Росії