Это 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Саакян, отметив, что Джонсон достаточно искусно и завуалировано ответил. Спикер Палаты представителей США не сказал прямо, выступает ли он за это.

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"При этом он подчеркнул, что нынешняя политика администрации Байдена им не разделяется и, собственно, нужно отказаться от этого микроменеджмента", – отметил политолог.

Так Майк Джонсон косвенно поддержал позицию части американских парламентариев, в частности, профильного комитета по разведке. Там обращаются с позицией, что Украине надо предоставить такие возможности.

Это внутренняя политика, и республиканцам сейчас выгодно троллить демократов и Джо Байдена его нерешительностью. Фактически, это продукт внутреннего противостояния. Однако, это выгодно для Украины, ведь лучше, когда в США спорят о поднятии ставок по поддержке украинского государства.

Тренд сломался с момента, когда оба кандидата (в президенты США – 24 Канал), Трамп и Байден, уперлись в электоральный потолок и, соответственно, началась битва сначала Трампа, а затем и Байдена за того избирателя, который стоит на позициях поддержки Украины,

– сказал Саакян.

Теперь кандидаты в президенты поднимают ставки и "играют" на поддержке Украины – обвинениях в недостаточной помощи. Дональд Трамп заявляет, что "лучше бы это делал", а Джо Байден говорит о том, что "при Трампе может быть катастрофа".

Еще полгода назад республиканцы и демократы приложились к тому, чтобы помощь для Украины была на паузе. Электорально тогда это не имело для них угроз, а сейчас – они есть.

"Это заявление, вероятнее всего, является "термометром", который отражает разительное изменение во внутриполитической повестке дня Соединенных Штатов в отношении Украины", – добавил политолог.

Почему Украине важно получить разрешение на удары по территории России

Сейчас острота этого вопроса связана с тем, что страна-агрессор пользуется нерешительностью США для того, чтобы развивать своё наступление на границе. Получается так, что часть тактической глубины расположена на территории России.

Если говорить о приграничье Харьковщины и Сумщины, враг концентрирует свои силы на российской территории, которая является недосягаемой для значительной части украинского дальнобойного вооружения. Именно в этом контексте для Украины крайне важно добиться разрешения бить по территории страны-агрессора – хотя бы до 150 километров вглубь. Все, чтобы у противника не было этого преимущества.

"Это бы тогда уравняло между собой баланс сил по всей линии фронта, начиная от Юга Украины и заканчивая самой северной точкой этого фронта. Иначе – россиянам сейчас выгоднее применять силы на Харьковском направлении, потому что коэффициент для них становится лучшим, чем, например, на Востоке", – сказал Олег Саакян.

Часть войск врага находится "под защитой" на российской территории. Так враг достигает лучшего стратегического положения.

Политолог предполагает, что в США есть более глубинная позиция, чем эскалационные страхи и причины, почему эта страна имеет достаточно жесткий взгляд на использование их оружия по территории страны-агрессора. Саакян убежден, что лучше делать ставку на то, чтобы получить такое разрешение на использование западного оружия от других партнеров. Например, Франции.

Украина просит США разрешить бить по России