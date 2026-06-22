Завершаем пляжный сезон в Крыму, – Минобороны

Бойцы Сил обороны Украины упорно взялись за уничтожение вражеских объектов на территории аннексированного Крыма. "Прогноз для туристов – неблагоприятный", – отмечают украинские военные.

Об этом говорится в сообщении Минобороны от 22 июня.

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Что написали в Минобороны о ситуации в Крыму?

Стоит отметить, что только за последние несколько дней Силы обороны нанесли удары по ряду российских объектов на территории полуострова. Среди них:

нефтебаза;

газовые компрессорные станции;

комплексы ПВО "Панцирь" и С-400;

радиолокационные станции "Небо-У" и "Каста".

"Завершаем пляжный сезон в Крыму,

– красноречиво отметили в Минобороны.

Там также намекнули, что Крым может стать полуостровом, объясняя это эффективными ударами по логистике противника, которые могут отрезать пути снабжения.

В этом контексте стоит вспомнить недавнее заявление Сил беспилотных систем. Накануне они сообщали, что смогли со всех сторон рассмотреть Крымский мост. Отметим, что удары 21 июня пришлись на объекты по обе стороны от него.

Прилет по нефтяному терминалу в Керчи оставил полуостров без топлива. После ударов в порту Керчи возник большой пожар. Масштаб поражения можно заметить на спутниковом снимке.

Со своей стороны Сергей Стерненко намекнул, что всё это может стать лишь началом. Ведь Украина готовит для россиян в Крыму то, о чём "они будут вспоминать с ужасом".

А проблемы на полуострове довольно серьёзные. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что там приостановили продажу топлива. В Крыму также фиксировались проблемы с электроснабжением, сообщалось и об ограничениях в работе заведений и общественного транспорта.

Удары по полуострову продолжились и 22 июня. Сообщается о возгораниях в Армянске (в частности, возле вокзала и, вероятно, на объекте ФСБ), а также в районе административной границы и вблизи Феодосии — между топливными базами. Отдельно зафиксирован пожар в районе Таврической ТЭС, где, возможно, была поражена позиция ПВО.

Институт изучения войны отмечает, что Украина стремится лишить Кремль возможности использовать Крым в качестве плацдарма для новых наступательных операций.

Паники для жителей полуострова добавили еще и землетрясения, произошедшие 22 июня. Недалеко от побережья Крыма фиксировали подземные толчки магнитудой от 3,3 до 4,2 балла. В сети писали, что толчки были настолько ощутимы, что "зашатались дома" и "загремела посуда".