Эффект ощущает не только Россия: Братчук о масштабах последствий ударов по логистике противника

Для россиян на юге ситуация становится все сложнее из-за украинских ударов. Силы обороны усиливают огневой контроль над логистическими путями оккупантов, а регулярные удары беспилотниками создают проблемы с обеспечением российской группировки на Крымском полуострове.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил 24 Каналу, что атаки Украины по логистике противника, по бензовозам и местам хранения топлива стали обычной боевой работой для украинских военных. В то же время эти удары оказывают серьезное влияние на жизнь оккупантов и коллаборационистов во временно оккупированном Крыму, а также на боеспособность врага в южной оперативной зоне.

Какова ситуация в Крыму после ударов Сил обороны?

Братчук подчеркнул, что поставки россиянам дизельного топлива и бензина на фронт полностью не прекратились из-за ударов по их логистике. Однако запасы горюче-смазочных материалов сокращаются, и оккупанты вынуждены корректировать свои планы, в частности на Запорожском фронте.

Что касается Крымского фронта, который является чрезвычайно активным и представляет собой самостоятельный вектор театра военных действий, то проблемы внутреннего потребителя в Крыму не слишком волнуют оккупационные власти. Но они вынуждены открывать хранилища, которые еще не поражены Силами обороны, и выкачивать оттуда все топливо, которое можно доставить. А пополнение уже не такое, как раньше, или его вообще нет,

– пояснил он.

В то же время россияне пытаются информационно создать картинку, что ситуация якобы улучшилась. Однако она, по словам представителя Украинской добровольческой армии, лучше точно не стала. Наблюдается рост цен на продукты, коммунальные услуги. А также продолжаются отключения света и водоснабжения. Все это не создает россиянам хорошего настроения во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, нужно вспомнить о Красноперекопске – это промышленный город, и это вот какой-то оккупационный "светлячок", который светит все слабее. Сегодня там наблюдаются признаки пожаров. Активность украинских ударных дронов продолжается утром, вечером и ночью не только там. Разумеется, это влияет на жизнь оккупантов в Крыму,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Крым был для россиян полуостровом-хабом, через который было очень удобно что-то перебрасывать из России. Но сегодня, по его словам, логистика через Керченский пролив фактически остановилась, потому что Азовское море замерло, Черное море тоже стоит на месте. Россия, которая надеялась продолжать удары по украинской портовой и припортовой инфраструктуре, должна понимать, уверен Братчук, что это игра, в которую играют вдвоем.

Сегодня порт в Новороссийске – это не только нефть, но и зерновые терминалы. Почти треть российского зерна проходила через него. Для России, которая является большим игроком на зерновом рынке, это огромный удар,

– пояснил представитель Украинской добровольческой армии.

Кроме того, эти атаки затронули интересы, как подчеркнул он, и тех, кто в экономическом плане так или иначе поддерживает Россию, поскольку видит в этом свою выгоду. Речь идет о Турции, чьи чиновники делают заявления о необходимости перемирия. Они также готовы вновь пропускать коммерческие суда в Черное море.

Братчук оценил последствия украинских ударов по вражеской логистике: смотрите видео

Это означает, что украинские удары стали серьезной проблемой для России и для ее ситуативных, но экономических партнеров, в частности Турции в Черном море.

Отметим, что в оккупированном Севастополе ночью 10 августа продолжалась атака беспилотников. Оккупационные силы ПВО и мобильные огневые группы пытались сбить БПЛА. По данным оккупационных властей, им удалось сбить семь дронов в районе Северной стороны Севастополя, а также в Балаклавском и Гагаринском районах. После этого в городе на некоторое время пропало электроснабжение.