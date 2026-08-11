Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що атаки України на логістику ворога, по бензовозах та місцях зберігання палива стали звичною бойовою роботою для українських військових. Водночас ці удари мають серйозний вплив на життя окупантів і колаборантів у тимчасово окупованому Криму, а також на спроможності ворога у південній операційній зоні.

Яка ситуація в Криму після ударів Сил оборони?

Братчук наголосив, що постачання на фронт росіянам дизелю і бензину повністю не припинилось через удари по їхній логістиці. Проте ресурс пально-мастильних матеріалів зменшується, і окупанти змушені коригувати свої плани, зокрема на Запорізькому фронті.

Щодо Кримського фронту, який є надзвичайно активним і це є самостійним вектором театру воєнних дій, то проблеми внутрішнього споживача у Криму не дуже хвилюють окупаційну владу. Але вона змушена відкривати сховища, які ще не уражені Силами оборони, і викачувати звідти все пальне, яке можна постачати. А поповнення вже не є таким, як раніше, або воно взагалі не відбувається,

– пояснив він.

Водночас росіяни намагаються інформаційно створити картинку, що ситуація нібито покращилась. Однак вона, за словами речника Української добровольчої армії, кращою точно не стала. Відбувається зростання цін на продукти, комунальні послуги. А також тривають відключення світла, водопостачання. Все це не створює росіянам гарного настрою у тимчасово окупованому Криму.

Окремо потрібно згадати Красноперекопськ – це промислове місце, і це той окупаційний "світлячок", який усе менше світить. Сьогодні там є певні сигнатури пожеж. Активність українських ударних дронів триває зранку, ввечері, вночі не тільки там. Звісно, це впливає на життя окупантів у Криму,

– підкреслив Сергій Братчук.

Крим був для росіян півостровом-хабом, через який було дуже зручно щось перекидати з Росії. Але сьогодні, за його словами, логістика через Керченську протоку фактично зупинилася, тому що Азовське море стало, Чорне море теж стоїть. Росія, яка сподівалася продовжувати удари по українській портовій і припортовій інфраструктурі, мала б розуміти, впевнений Братчук, що це гра, в яку грають удвох.

Сьогодні порт у Новоросійську – це не лише про нафту, а й про зернові термінали. Майже третина російського зерна йшла через нього. Для Росії, яка є великим гравцем на зерновому ринку, це величезний удар,

– пояснив речник Української добровольчої армії.

Крім того, ці атаки зачепили інтереси, як наголосив він, й тих, хто Росію в економічному сенсі так чи інакше підтримує, тому що бачить у цьому свій зиск. Йдеться про Туреччину, чиї посадовці роблять заяви щодо необхідності перемир'я. Вони також готові знову пропускати комерційні судна до Чорного моря.

Братчук оцінив наслідки українських ударів по ворожій логістиці: дивіться відео

Це означає, що українські удари стали серйозною проблемою для Росії і для її ситуативних, але економічних партнерів, зокрема Туреччини у Чорному морі.

Зазначимо, що в окупованому Севастополі вночі 10 серпня тривала атака безпілотників. Окупаційні сили ППО та мобільні вогневі групи намагалися збити БпЛА. За даними окупаційної влади, їм вдалося уразити сім дронів в районі Північної сторони Севастополя, а також у Балаклавському та Гагарінському районах. Після цього у місті на певний час зникло електропостачання.