Украина изменила подход к ударам по российской нефтяной инфраструктуре: теперь под прицелом не только НПЗ, но и станции, через которые проходит и хранится нефть. Это может серьезно затруднить поставки топлива российской армии и лишить Россию возможности перераспределять ресурсы.

Украина изменила подход к ударам по российской нефтяной инфраструктуре: теперь под прицелом не только НПЗ, но и станции, через которые проходит и хранится нефть. Это может серьезно затруднить поставки топлива российской армии и лишить Россию возможности перераспределять ресурсы.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил , почему ЛВДС стали новыми приоритетными целями Сил обороны, как удары по нефтеперерабатывающим заводам и химическим предприятиям влияют на снабжение российской армии и сможет ли Кремль перенести производство топлива на Дальний Восток. Также поговорили о перспективах восстановления Крымского моста и последствиях атак для российской экономики.

Почему ЛВДС стали новой приоритетной целью

Системные удары Сил обороны Украины по российской " нефтеперерабатывающей инфраструктуре " перешли на новый этап. Если раньше главной целью были непосредственно нефтеперерабатывающие заводы, то теперь акцент сместился на уничтожение парков емкостей – линейно-производственных диспетчерских станций (ЛВДС). Это изменение подхода является частью продуманного алгоритма, цель которого – полностью парализовать логистику российской оккупационной армии.

Российская нефтедобывающая отрасль продолжает выкачивать нефть, несмотря на то что треть нефтеперерабатывающих мощностей уже остановлена или повреждена. Поскольку добыча не прекращается, россиянам необходимо где-то хранить это сырье. Именно поэтому они начали активно заполнять резервуары на ЛВДС, которые ранее стояли преимущественно пустыми в качестве демпфирующих емкостей.

Украинские военные, проанализировав эту тенденцию, начали наносить удары именно по этим резервуарам. Успешные атаки на " Самарская ЛВДС " (крупнейший, объемом полтора миллиона тонн), "Альметьевскую" и " станцию Супханкулово " в Башкортостане доказывают эффективность этой тактики.

Супханкулово, хотя и меньше по объемам (около 160 тысяч кубометров), является ключевым узлом, который собирает поволжскую, татарскую и башкирскую нефть для дальнейшего перенаправления. Уничтожение таких объектов лишает Россию возможности маневрировать ресурсами.

Блокирование южного направления и обеспечение армии России

Отдельным стратегическим направлением является ликвидация так называемой Ростовской площадки НПЗ. В эту группу входят Новошахтинский, Афипский, Ильский и Славянск-на-Кубани нефтеперерабатывающие заводы. На сегодняшний день все они уже поражены.

Именно эти предприятия были основными источниками поставок топлива для российской группировки через Тамань, Керченский мост, Ростов и оккупированные территории юга Украины. Резервная ветка поставок через " Волгоградский НПЗ " также была выведена из строя ранее.

Попытки россиян использовать прямогонное топливо вместо качественного бензина приводят к быстрому износу двигателей военной техники. Ситуацию для оккупантов усугубляют и параллельные удары по предприятиям химической промышленности, которые производили присадки, необходимые для повышения октанового числа такого топлива.

Иллюзия дальневосточного спасения

Заявления российского руководства о намерениях перенести нефтеперерабатывающие мощности на Дальний Восток являются экономически и логистически абсурдными. Переброска нефти из Западной Сибири на Дальний Восток, ее переработка там, а затем транспортировка готового дизельного топлива, бензина и авиационного керосина обратно в европейскую часть России или на фронт приведет к колоссальным финансовым потерям.

Кроме того, дальневосточные заводы, такие как НПЗ в Комсомольске-на-Амуре, уже неоднократно становились целями успешных атак. Этот проект может быть реализован лишь с целью хищения государственных средств российскими олигархами, но он не решит проблему дефицита топлива для армии.

Комплексный подход: от нефти до взрывчатки

Помимо нефтегазового сектора, Силы обороны расширяют географию и номенклатуру целей. Удар по предприятию " "Невинномысский Азот" " в Ставропольском крае является показательным примером. Этот завод является важным производителем аммиачной селитры – базового компонента для изготовления взрывчатки.

Важно, что атака была комплексной: дроны поразили не только само химическое производство, остановив технологический цикл, но и местную государственную районную электростанцию (ДРЭС), которая питала этот объект.

Это демонстрирует высокий уровень планирования операций, в ходе которых одновременно уничтожаются и военное производство, и его энергетическая база.

Крымский мост: почему Россия не сможет его восстановить

Параллельно с уничтожением топливной логистики Украина продолжает огневой контроль над ключевыми транспортными артериями противника. Последние спутниковые снимки Крымского моста фиксируют серьезные повреждения железнодорожного полотна – работает лишь одна ветка в реверсном режиме.

С военной точки зрения восстановление второй ветки лишено смысла. Любые попытки ремонта потребуют привлечения инженерных войск России и специализированных судов, которые автоматически становятся законными военными целями.

Украинские противокорабельные комплексы "Нептун", которые уже доказали свою способность поражать наземные цели, без проблем уничтожат ремонтные корабли оккупантов. Поэтому мост будет оставаться в полуразрушенном состоянии, что еще больше затрудняет логистику южной группировки войск России.

Текущая кампания по уничтожению российской нефтеперерабатывающей промышленности – это не разовая акция, а системная, рутинная военная работа, выполняемая по четкому алгоритму. Вся российская нефтегазовая инфраструктура в свое время проектировалась и строилась украинскими специалистами, поэтому украинский Генштаб прекрасно понимает ее уязвимые места.

Если Силы обороны сохранят нынешний темп атак, Россия начнет испытывать серьезный де дефицит нефтепродуктов же этой зимой. А в перспективе полутора-двух лет российская экономика, которая критически зависит от нефтяных доходов, потерпит полный крах, что автоматически приведет к обездвиживанию оккупационной армии и невозможности продолжать войну.

Полковник ВСУ в запасе о новых ударах по России: видео