В новом аналитическом обзоре для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан объясняет стратегию Сил обороны по уничтожению российской нефтеперерабатывающей отрасли и логистических путей. Для полного коллапса российской экономики и остановки военной машины необходимо уничтожить как минимум две трети нефтеперерабатывающих мощностей противника.

Украина систематически ослабляет российскую военную машину, нанося удары не только по фронтовым целям, но и по объектам, от которых зависит способность России вести войну. Под прицелом оказываются нефтеперерабатывающие заводы, порты, мосты, авиабазы и предприятия по производству ударных дронов. Однако даже после поражения половины нефтеперерабатывающих мощностей у России еще остаются резервы, позволяющие ей обходить последствия атак.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан разъяснил для 24 Канала, почему украинским силам необходимо уничтожить как минимум две трети российских нефтеперерабатывающих мощностей, какие объекты должны стать следующими целями и как удары по логистике постепенно лишают оккупантов возможности вести войну.

Почему половины пораженных НПЗ недостаточно

За последние недели Силы обороны Украины нанесли серию результативных ударов по ключевым нефтеперерабатывающим заводам России. Президент Украины заявил о выводе из строя 55% нефтеперерабатывающей отрасли агрессора. Однако, как отмечает Роман Свитан, эта цифра еще не означает критического перелома для российской военной машины.

Причина заключается в специфике проектирования этих предприятий еще во времена Советского Союза. Тогда нефтеперерабатывающие мощности строились с учетом тройного дублирования.

К слову, о масштабах проблем российской нефтеперерабатывающей отрасли свидетельствуют и данные украинской разведки. По информации ГУР, по состоянию на конец сентября 2026 года из 38 крупнейших российских НПЗ 15 полностью остановили работу, а еще 12 сократили производство. Общие объемы нефтепереработки на этих предприятиях упали на 55,4% по сравнению с началом года.

То есть возможности российской нефтепереработки исторически в три раза превышают объемы их нефтедобычи. Большинство заводов в обычном режиме работали лишь на треть своей реальной мощности.

Именно поэтому вывод из строя половины перерабатывающих мощностей не уничтожает полностью возможности россиян – они просто перенаправляют потоки на другие, уцелевшие мощности. Российская нефтегазовая система функционирует как кровеносная система человека: если перекрыть один сосуд, кровь находит обходной путь.

Чтобы противник начал испытывать реальный дефицит топлива, особенно дизельного, которое питает бронетехнику, необходимо уничтожить как минимум две трети их нефтеперерабатывающих мощностей. Только после преодоления этой отметки начнется необратимое падение производства.

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Почему исчезает бензин и куда наносят удары украинские дроны

Несмотря на запасы прочности,Россия уже сталкивается с перебоями в поставках высокооктанового бензина. Это связано с тем, что чистые высокооктановые марки производятся на новейшем, дорогом иностранном оборудовании, которое невозможно быстро восстановить в условиях санкций. Зато прямогонное моторное топливо с низким октановым числом, что доводят до нужных характеристик с помощью присадок, у них еще остается.

Параллельно с ударами по самим НПЗ украинские силы начали наносить удары по портовой инфраструктуре и емкостям для хранения. Поскольку переработка сокращается, россиянам приходится загонять излишнюю нефть в демпферные емкости.

Сначала заполняются резервуары в портах (как это было в Усть-Луге и Азове), затем – бочки вдоль трубопроводов на линейно-производственных диспетчерских станциях. Заставив противника наполнить эти резервуары, Силы обороны получают идеальные, крайне уязвимые цели.

Интересно, что украинские дроны совершают атаки не только на нефтеперерабатывающие заводы, но и на инфраструктуру, через которую Россия хранит и экспортирует нефтепродукты. В частности, после удара 11 ноября в порту Усть-Луга выгорели как минимум пять резервуаров с нефтепродуктами общим объемом 150 тысяч кубометров. Такие поражения создают дополнительные проблемы для российского нефтяного экспорта.

Отдельным приоритетом стали газоперекачивающие станции. Газ значительно легче поджечь, он быстрее взрывается и наносит более масштабные разрушения инфраструктуре, чем нефть. Этот алгоритм действий "Свитан" называет очень грамотным и профессиональным подходом к разрушению экономики РФ.

Огневой контроль логистики: от Ростова до Крыма

Уничтожение топлива – лишь часть стратегии. Второй этап – перерезание путей его поставки. Именно поэтому продолжаются регулярные у атаки на Крымский моста и сухопутный коридор.

Недавний удар по Крымскому мосту, в результате которого, по предварительным данным, сместилась опорная арка, является результатом рутинной, ежедневной работы. Российская ПВО вокруг моста чрезвычайно плотная, там сосредоточены комплексы малой дальности типа "Панцирь". Однако постоянное давление, использование дронов-приманок для изнурения ПВО и применение новейших средств (возможно, ракет-дронов типа "БАРС" с боевой частью до 100 кг) приносят свои плоды.

Главная цель этих атак – не обязательно полное уничтожение моста прямо сейчас, а постоянная остановка движения. Даже повреждения вынуждают оккупантов перекрывать движение, проводить обследования и создавать многокилометровые пробки. Одновременно под прицелом оказывается паромная переправа между портами Кавказ и Керчь, куда россияне пытаются перенаправить логистику.

Аналогичная ситуация на сухопутном коридоре. За полтора месяца Силы обороны нанесли удары по шести мостам на трассе от Ростова до Крыма. Удерживая под огневым контролем оперативную глубину до 500 километров, украинская армия снижает интенсивность продвижения российских войск и ограничивает их возможности вести наступательные операции на Запорожском и Херсонском направлениях.

Охота на дронопорты и авиабазы

Помимо нефтепереработки и логистики, что еще является важным направлением ударов в оперативной глубине, это российские авиабазы и места запуска беспилотников. Подтвержденные удары по авиабазе в Ахтубинске (Астраханская область) и дронопорту Великое Цимбулово (Орловская область) демонстрируют расширение географии украинских атак.

Дронопорты враг часто обустраивает на базе старых советских сельскохозяйственных аэродромов. Уничтожить их полностью сложно, ведь россияне рассредоточивают технику, однако массированные налеты украинских ударных БПЛА позволяют повреждать аэродромно-техническое оборудование и укрытия, где могут находиться самолеты типа Су-34.

Самой большой проблемой остается завод в Алабуге, где производят "Шахеды". Он расположен в 1500 километрах от границы и прикрыт чрезвычайно плотной системой ПВО, подобной той, что защищает Москву или Крымский мост.

Для эффективного поражения таких удаленных и защищенных объектов Украине необходимы собственные ракеты средней дальности, поскольку имеющиеся комплексы туда не долетают, а беспилотникам прорвать такую оборону крайне трудно.

По оценкам Романа Свитана, для полного паралича российской экономики и армии требуется систематическая работа в течение трех-четырех лет. Полтора года этой кампании уже позади. Остается еще примерно столько же времени для постоянных ударов по крупнейшим НПЗ-миллионникам, чтобы выйти на показатель уничтожения двух третей мощностей. Когда эта цель будет достигнута, российская военная машина физически не сможет продолжать движение.