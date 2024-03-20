Удары по российским нефтезаводам: сможет ли враг защитить НПЗ средствами ПВО

С началом методических ударов ВСУ по Москве, Кремль начал разворачивать новые средства ПВО в российских регионах. Особенно остро встал вопрос защиты от воздушных атак после атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России.

Причины задержек в увеличении покрытия ПВО, вероятно, заключаются в традиционных отчетах для Кремля, которые содержат информацию об "успешном сбивании всех целей". Однако после того, как на вражеских НПЗ регулярно возникают пожары, в Москве решили привлечь так называемую росгвардию и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

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Сроки построения защиты

Как отмечают в Defence Express сроки реализации покрытия российских НПЗ можно сравнить с атаками на Москву летом 2023 года. Методические атаки продолжались до конца августа, А уже в начале сентября россияне отчитались, что создают вокруг Москвы новые районы ПВО, сооружая даже аналоги Flakturm времен Третьего рейха – башни, на которые устанавливали "Панцири".

То есть пример с Москвой, демонстрирует, что время реакции в месяц – довольно реалистичный срок для Кремля на решение комплекса мероприятий, предусматривающий выделение соответствующих подразделений, которые необходимо снять с других направлений и разместить в новом полевом районе,

– пишут в издании.

Однако для защиты российской столицы использовались "арктические" подразделения. То есть летом 2023 года россияне уже не имели лишних средств ПВО, поэтому они были вынуждены снимать их с других направлений.

Если же у врага вообще не будет "Панцирей", то оккупанты могут использовать для защиты НПЗ обычные ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Однако их эффективность будет значительно меньше. Кроме этого, дальность украинских дронов достигает 1000 километров, что означает возможность широкой географии ударов, а переключение с одних объектов на другие. То есть, когда враг потратит ресурсы на прикрытие НПЗ, ВСУ могут направить удары по другим важным объектам России.

Удары по российским НПЗ