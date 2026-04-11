Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, объяснив, что может способствовать тому, что украинские дроны постоянно долетают до портов Усть-Луги и Приморска. Он объяснил, как это влияет на экспорт российской нефти.

Читайте также У россиян огромные проблемы, – Зеленский прокомментировал удары по НПЗ врага

Как украинским дронам удалось добраться до Балтийского моря?

"По неподтвержденным источникам, Украине якобы предоставлен коридор в воздушном пространстве некоторых стран. Это означает, что мы можем пролетать мимо этих стран, выходить в Балтийское море и уже с моря наносить удары по россиянам", – подчеркнул Романенко.

Украинским силам теперь, вероятно, не нужно на дистанции примерно более тысячи километров лететь над зонами, где, по словам авиаэксперта, возможно поражение наших беспилотников.

"В то же время отсутствие какой-либо реакции со стороны россиян немного настораживает. Не исключаю, что Украина самостоятельно все же смогла проложить маршрут в обход российских зон ПВО и без помощи наших верных союзников таких, как страны Балтии и Польша", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что российское правительство вынесло предупреждение странам Балтии, которые позволили украинским дронам двигаться в своем воздушном пространстве. Захарова заявила, что Россия может осуществить неопределенные "ответные меры", если страны Балтии проигнорируют предупреждение россиян. В Институте изучения войны предположили, что Москва может использовать эти обвинения как основания для военных действий в воздушном пространстве над странами Балтии.

Кроме того, украинским дронам удается долетать до Балтики благодаря наличию большого количества этих беспилотников и их значительно увеличенной дальности.

Такие удары нужно осуществлять не несколькими дронами, а запускать по крайней мере полсотни, чтобы какие-то из них долетели до целей, если эти беспилотники движутся через российскую территорию. И немного меньшее количество, если дроны не летят через российскую территорию, потому что тогда поражения могут быть только на конечном отрезке, когда они заходят на цели,

– подчеркнул Валерий Романенко.

Удары по российским портам в Балтийском и Черном море значительно повлияли на возможности россиян осуществлять экспорт своей нефти. Однако эти нефтяные терминалы, по его словам, не полностью заблокированы. Там происходит загрузка, но меньшими темпами. А россиянам важны темпы.

Например, Россия потеряла окно возможностей, когда цена на нефть резко поднялась из-за войны в Персидском заливе. Максимально способствовали этому Соединенные Штаты, но они говорили только о нефти, которая уже вышла из портов,

– отметил авиаэксперт.

Однако загрузить новую нефть России не дали украинские силы, а сейчас ее цена падает, и Москва, по его мнению, не успела воспользоваться этой возможностью.

Украина наносит удары по портам России: что происходит?