Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, пояснивши, що може сприяти тому, що українські дрони постійно долітають до портів Усть-Луги та Приморська. Він пояснив, як це впливає на експорт російської нафти.
Як українським дронам вдалося дістатися Балтійського моря?
"За непідтвердженими джерелами, Україні нібито надано коридор у повітряному просторі деяких країн. Це означає, що ми можемо пролітати повз ці країни, виходити у Балтійське море і вже з моря завдавати ударів по росіянах", – наголосив Романенко.
Українським силам тепер, імовірно, не потрібно на дистанції приблизно понад тисячу кілометрів летіти над зонами, де, за словами авіаексперта, можливе ураження наших безпілотників.
"Водночас відсутність будь-якої реакції з боку росіян трохи насторожує. Не виключаю, що Україна самотужки все ж таки змогла прокласти маршрут в обхід російських зон ППО і без допомоги наших вірних союзників таких, як країни Балтії і Польща", – наголосив він.
Зверніть увагу! Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російський уряд виніс попередження країнам Балтії, які дозволили українським дронам рухатися у своєму повітряному просторі. Захарова заявила, що Росія може здійснити невизначені "заходи у відповідь", якщо країни Балтії проігнорують попередження росіян. В Інституті вивчення війни припустили, що Москва може використати ці звинувачення як підстави щодо військових дій у повітряному просторі над країнами Балтії.
Крім того, українським дронам вдається долітати до Балтики завдяки наявності великої кількості цих безпілотників і їхній значно збільшеній дальності.
Такі удари потрібно здійснювати не кількома дронами, а запускати принаймні півсотню, щоб якісь з них долетіли до цілей, якщо ці безпілотники рухаються через російську територію. І трохи менша кількість, якщо дрони не летять через російську територію, тому що тоді ураження можуть бути лише на кінцевому відрізку, коли вони заходять на цілі,
– підкреслив Валерій Романенко.
Удари по російських портах у Балтійському і Чорному морі значно вплинули на можливості росіян здійснювати експорт своєї нафти. Проте ці нафтові термінали, за його словами, не повністю заблоковані. Там відбувається завантаження, але меншими темпами. А росіянам важливі темпи.
Наприклад, Росія втратила вікно можливостей, коли ціна на нафту різко піднялася через війну у Перській затоці. Максимально сприяли цьому Сполучені Штати, але вони говорили тільки про нафту, яка вже вийшла з портів,
– зазначив авіаексперт.
Однак завантажити нову нафту Росії не дали українські сили, а зараз її ціна падає, і Москва, на його думку, не встигла скористатися цією можливістю.
Україна завдає ударів по портах Росії: що відбувається?
️Кілька тижнів під ударами дронів перебуває російський порт Усть-Луга у Ленінградській області. Зокрема, 7 квітня було атаковано нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" розташований у населеному пункті Слободка, де було уражено 3 резервуари, які належать підприємству "Транснефть-Балтика".
Також 5 квітня було здійснено атаку на порт "Транснефть – Порт Приморськ" у Ленінградській області. Там також зазнали пошкоджень 3 резервуари для зберігання нафти. Крім того, 5 квітня на підприємстві "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який розташований у Кстово Ніжегородської області, було пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти.
На думку експерта з енергетики Володимира Омельченка, Кремль заговорив про енергетичне перемир'я саме тоді, коли опинився у критичній ситуації. Росія могла б скористатися зростанням цін на нафту, однак Україна у цей момент завдала серйозних ударів по російській нафтопереробці, портах і перевалці нафти.
За словами Омельченка, внаслідок ударів українських сил порт Усть-Луга повністю зупинився, у Приморську виникли великі проблеми, а удари по Шесхарісу у Новоросійську Краснодарського краю також обмежили прибутки росіян. Тому зараз нагальне питання для Росії, чи зможе вона взагалі експортувати нафту через свої ключові точки.