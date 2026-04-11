Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, пояснивши, що може сприяти тому, що українські дрони постійно долітають до портів Усть-Луги та Приморська. Він пояснив, як це впливає на експорт російської нафти.

Читайте також У росіян величезні проблеми, – Зеленський прокоментував удари по НПЗ ворога

Як українським дронам вдалося дістатися Балтійського моря?

"За непідтвердженими джерелами, Україні нібито надано коридор у повітряному просторі деяких країн. Це означає, що ми можемо пролітати повз ці країни, виходити у Балтійське море і вже з моря завдавати ударів по росіянах", – наголосив Романенко.

Українським силам тепер, імовірно, не потрібно на дистанції приблизно понад тисячу кілометрів летіти над зонами, де, за словами авіаексперта, можливе ураження наших безпілотників.

"Водночас відсутність будь-якої реакції з боку росіян трохи насторожує. Не виключаю, що Україна самотужки все ж таки змогла прокласти маршрут в обхід російських зон ППО і без допомоги наших вірних союзників таких, як країни Балтії і Польща", – наголосив він.

Зверніть увагу! Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російський уряд виніс попередження країнам Балтії, які дозволили українським дронам рухатися у своєму повітряному просторі. Захарова заявила, що Росія може здійснити невизначені "заходи у відповідь", якщо країни Балтії проігнорують попередження росіян. В Інституті вивчення війни припустили, що Москва може використати ці звинувачення як підстави щодо військових дій у повітряному просторі над країнами Балтії.

Крім того, українським дронам вдається долітати до Балтики завдяки наявності великої кількості цих безпілотників і їхній значно збільшеній дальності.

Такі удари потрібно здійснювати не кількома дронами, а запускати принаймні півсотню, щоб якісь з них долетіли до цілей, якщо ці безпілотники рухаються через російську територію. І трохи менша кількість, якщо дрони не летять через російську територію, тому що тоді ураження можуть бути лише на кінцевому відрізку, коли вони заходять на цілі,

– підкреслив Валерій Романенко.

Удари по російських портах у Балтійському і Чорному морі значно вплинули на можливості росіян здійснювати експорт своєї нафти. Проте ці нафтові термінали, за його словами, не повністю заблоковані. Там відбувається завантаження, але меншими темпами. А росіянам важливі темпи.

Наприклад, Росія втратила вікно можливостей, коли ціна на нафту різко піднялася через війну у Перській затоці. Максимально сприяли цьому Сполучені Штати, але вони говорили тільки про нафту, яка вже вийшла з портів,

– зазначив авіаексперт.

Однак завантажити нову нафту Росії не дали українські сили, а зараз її ціна падає, і Москва, на його думку, не встигла скористатися цією можливістю.

Україна завдає ударів по портах Росії: що відбувається?