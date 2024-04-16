Удары по российским НПЗ и аэродромам: секретарь СНБО назвал их цель

Секретарь СНБО Александр Литвиненко рассказал, в чем эффективность ударов по российским НПЗ и аэродромам. По его словам, это один из способов остановить намерения Путина.

Также эти удары имеют целью показать российскому обществу и элите, что продолжение войны – дорогая прихоть и дешевле ее прекратить. Секретарь СНБО отметил, что так называемая "российская элита" может однажды вернуться против Путина.

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"Ограничивают для Путина пространство для маневра"

Литвиненко выразил мнение, что удары по НПЗ и аэродромам России являются "ключевой частью" стратегии и "ограничивают для Путина пространство для маневра". Он добавил, эти атаки также направлены на то, чтобы убедить российское общество и элиту, что война дороже, чем ее прекращение.

Один удар по аэродрому может повредить семь, десять, пятнадцать самолетов. Каждый из них стоит более 30 миллионов долларов. Мы можем провести операцию менее чем за 2 миллиона долларов. Это фантастическая экономическая эффективность,

– отметил секретарь СНБО.

Он также отметил, что, что Путин еще не отступил от своих целей, и в будущем ситуация может стать еще более плачевной. Если Запад не поможет остановить Москву сейчас, то в будущем придется заплатить большую цену.

"Важно понимать, что путинизм еще не завершил свою эволюцию. Может быть еще хуже. Если Запад не прекратит это, то позже он заплатит еще большую цену, и к тому же собственной жизнью. Помощь Украине – это не благотворительность", – заявил Литвиненко.

Секретарь СНБО добавил, что Кремль не слишком озабочен количеством военных, которых теряет на войне, что значительно усложняет ситуацию.

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