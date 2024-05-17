Будет большой бедой: какой дефицит может остановить российскую армию
Удары по нефтеперерабатывающим заводам в России продолжаются. Если они будут продолжаться дальше, то создадут для оккупантов большие трудности. Ведь это не просто сокращение доходов России, но и уменьшение боевой силы врага.
Дело в том, что без топлива россияне не смогут воевать. Это 24 Каналу отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц.
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Могут быть катастрофические ситуации
Игорь Липсиц отметил, что одним из важных факторов поражения гитлеровской Германии было то, что в 1944 году по всем заводам по переработке и производству синтетического топлива, которое изготавливали немцы, авиация осуществила мощные бомбардировки. Таким образом Вермахт оказался без топлива, их боевая мощь резко упала и это ускорило победу.
Когда продолжаются атаки на НПЗ, то это не просто сокращение доходов. Это сокращение боевой силы армии. Поскольку без топлива ни танк не пойдет в бой, ни грузовик не привезет продукты питания, патроны, снаряды. Если эти атаки будут повторяться и будут более массированными, то это может быть большой бедой,
– объяснил он.
Военные эксперты ждут, когда Украина будет использовать тактику "рой дронов". Это когда на предприятие летит один – три десятка дронов. Все сбить не удастся. Хоть они не очень большие, но вместе создают катастрофические ситуации.
Удары по НПЗ России: последние новости
- В ночь на 17 мая дроны Службы безопасности Украины и Главного управления разведки атаковали ряд объектов на территории России и временно оккупированного Крыма. Под ударом оказались морской порт, НПЗ и подстанция.
- В частности, дроны СБУ уже второй раз атаковали Туапсинский НПЗ, который россияне как раз начали восстанавливать. Очевидно, после новой атаки оккупантам придется снова начинать ремонт.
- Дроны Главного управления разведки отработали по морскому порту Новороссийска. В результате ночного удара пострадали "Новороссийский мазутный терминал" и терминал "Импортпищепром" – в последнем беспилотники попали по двум резервуарам с топливом.
- Произошли прилеты по нефтебазе "Газпрома" в поселке Кирилловка, что расположен в Приморском районе Новороссийска, в 7 километрах от административного центра. Было шумно также и на нефтебазе "Грушевая балка", которая принадлежит "Транснефти".
- Были мощные взрывы в Севастопольской бухте. Кроме того, под ударом оказалась электроподстанция "Севастопольская", из-за чего произошли отключения электроэнергии.