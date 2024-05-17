Будет большой бедой: какой дефицит может остановить российскую армию

Удары по нефтеперерабатывающим заводам в России продолжаются. Если они будут продолжаться дальше, то создадут для оккупантов большие трудности. Ведь это не просто сокращение доходов России, но и уменьшение боевой силы врага.

Дело в том, что без топлива россияне не смогут воевать. Это 24 Каналу отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Могут быть катастрофические ситуации

Игорь Липсиц отметил, что одним из важных факторов поражения гитлеровской Германии было то, что в 1944 году по всем заводам по переработке и производству синтетического топлива, которое изготавливали немцы, авиация осуществила мощные бомбардировки. Таким образом Вермахт оказался без топлива, их боевая мощь резко упала и это ускорило победу.

Когда продолжаются атаки на НПЗ, то это не просто сокращение доходов. Это сокращение боевой силы армии. Поскольку без топлива ни танк не пойдет в бой, ни грузовик не привезет продукты питания, патроны, снаряды. Если эти атаки будут повторяться и будут более массированными, то это может быть большой бедой,

– объяснил он.

Военные эксперты ждут, когда Украина будет использовать тактику "рой дронов". Это когда на предприятие летит один – три десятка дронов. Все сбить не удастся. Хоть они не очень большие, но вместе создают катастрофические ситуации.

Удары по НПЗ России: последние новости