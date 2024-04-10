Вместо ударов по НПЗ: в Пентагоне посоветовали Украине сосредоточиться на других целях в России
Источник:Bloomberg
Министр обороны США Ллойд Остин высказался относительно украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Пентагона отметил, что последствия от подобных атак могут повлиять на мировые энергетические рынки.
Журналисты Bloomberg отметили, что Остин посоветовал украинцам сосредоточиться на поражении других целей в России. В частности, тех, имеющих непосредственное влияние на ситуацию на фронте.
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Остин посоветовал Украине поражать другие объекты в России
Авторы материала отметили, что заявление главы Пентагона прозвучало на сенатском комитете по делам Вооруженных сил. По мнению Остина, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации.
Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно повлиять на текущую борьбу,
– пояснил Министр обороны США.
В ответ на слова главы Пентагона сенатор-республиканец Том Коттон обвинил администрацию президента Соединенных Штатов в препятствовании эффективным действиям Украины по политическим причинам.
"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов", – сказал он.
Во время встречи Остин также отметил важность одобрения Конгрессом дополнительной военной помощи Украине, подчеркнув преимущества, которые она приносит с точки зрения создания рабочих мест для американцев.
Волкер также высказывался относительно атак по НПЗ России
- Американский дипломат и бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер также высказался относительно ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Чиновник отметил, что бить по заводам можно, но есть и то, чего Украина не должна делать.
- В то же время дипломат отметил, что не следует уподобляться агрессору. Именно по этой причине Украина не должна атаковать жилые дома, школы, больницы.
- Волкер также заявил, что не поддерживает официальную позицию США относительно ударов нашего государства по НПЗ России. Дипломат убежден, Украина должна не только продолжать уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, но и атаковать любую военную инфраструктуру внутри России, особенно ту, что используется для нападения.
- Кроме того, по словам чиновника, Силы обороны преимущественно целят по нефтеперерабатывающим заводам, которые перерабатывают сырую нефть на авиационное топливо. Именно этим топливом враг заправляет истребители и бомбардировщики, которые затем атакуют наше государство.