Военный эксперт Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что Россия не имеет достаточно средств ПВО для защиты всей территории.

Какую нефтяную инфраструктуру России повредили дроны?

Недавно были поражены Киришский нефтеперерабатывающий завод, судостроительный завод в Выборге и нефтебаза в Приморске. Эти удары украинских сил направлены на снижение нефтедоходов России на фоне роста цен на нефть на мировом рынке.

Обратите внимание! В столице Республики Чувашия, что за более чем тысячу километров от границы с Украиной, начали устанавливать защитные сооружения, чтобы защититься от беспилотников. В городе Чебоксары уже появилось 11 укрытий.

Также Украина поразила 2 стратегические портовые объекты – Новороссийск и Усть-Луга. Из последнего выгружают нефть через Балтийское море. Атаки осуществляют модифицированными одноместными самолетами с авиационными бомбами весом 150 – 250 килограммов.

Целью является и специальное оборудование для загрузки нефти в танкеры. Это высокотехничное оборудование, и восстановить его будет довольно сложно за несколько месяцев, даже имея прямой доступ к западным технологиям и поставщикам.

Кроме того, дроны поразили в Черном море турецкий танкер Altura, который под санкциями США, ЕС и Украины вывез 140 тысяч тонн нефти.

Война продолжается, когда есть деньги на финансирование и люди, которые готовы воевать. Украина уничтожает более тысячи российских военных в сутки и атакует экономическую базу, что ослабляет ее финансовые возможности,

– объяснил Нарожный.

Россия не имеет достаточно средств ПВО для защиты всей страны, которая охватывает огромную территорию от Урала до прибрежных регионов. Каждая украинская операция готовится в течение месяцев, чтобы обойти российские системы, и включает элемент непредсказуемости.

В России начали перебрасывать неприкосновенные системы С-300 и С-400 из Москвы и Калининграда, чтобы прикрыть другие критически важные объекты.

"Эта перестановка не даст ничего, поскольку Украина всегда найдет точку без защиты и нанесет удар дронами или крылатыми ракетами", – сказал Нарожный.

