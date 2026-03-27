Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що Росія не має достатньо засобів ППО для захисту всієї території.

Яку нафтову інфраструктуру Росії пошкодили дрони?

Нещодавно були уражені Киришський нафтопереробний завод, суднобудівний завод у Виборзі та нафтобаза в Приморську. Ці удари українських сил спрямовані на зниження нафтодоходів Росії на фоні зростання цін на нафту на світовому ринку.

Зверніть увагу! У столиці Республіки Чувашія, що за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною, розпочали встановлювати захисні споруди, щоб захиститися від безпілотників. У місті Чебоксари вже з’явилося 11 укриттів.

Також Україна уразила 2 стратегічні портові об’єкти – Новоросійськ і Усть-Луга. З останнього вивантажують нафту через Балтійське море. Атаки здійснюють модифікованими одномісними літаками з авіаційними бомбами вагою 150 – 250 кілограмів.

Ціллю є і спеціальне обладнання для завантаження нафти в танкери. Це високотехнічне обладнання, і відновити його буде доволі складно за декілька місяців, навіть маючи прямий доступ до західних технологій та постачальників.

Крім того, дрони уразили в Чорному морі турецький танкер Altura, який під санкціями США, ЄС та України вивіз 140 тисяч тонн нафти.

Війна продовжується, коли є гроші на фінансування і люди, які готові воювати. Україна знищує понад тисячу російських військових на добу та атакує економічну базу, що ослаблює її фінансові можливості,

– пояснив Нарожний.

Росія не має достатньо засобів ППО для захисту всієї країни, яка охоплює величезну територію від Уралу до прибережних регіонів. Кожна українська операція готується протягом місяців, щоб обійти російські системи, і включає елемент непередбачуваності.

У Росії почали перекидати недоторканні системи С-300 та С-400 з Москви та Калінінграда, щоб прикрити інші критично важливі об’єкти.

"Ця перестановка не дасть нічого, оскільки Україна завжди знайде точку без захисту і завдасть удару дронами або крилатими ракетами", – сказав Нарожний.

