Нечем будет торговать: удары по НПЗ перечеркивают надежды России на переговоры с Трампом

Украина атакует нефтеперерабатывающие заводы России. Это огромный удар по экономике страны-агрессора, потому что теперь Кремль теряет инструмент для "выкачивания" ресурсов из регионов.

Кроме того, группы стран, которые рассматривают Россию как союзника в борьбе против Китая, будут терять вес на Западе. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.

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"Мы ничего не теряем. Если мы снижаем их потенциал, тогда эти группы, которые рассматривают Россию как союзника войны против Китая, будут терять вес на Западе", – сказал он.

Путину нечем торговать

Тарас Загородний отметил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину не будет чем торговать с экс-лидером США Дональдом Трампом, если он снова возглавит Белый дом. Например, США не нужна российская нефть. Также Кремль не сможет стать союзником Штатов в войне с Китаем. Ведь Россия находится в большой зависимости от КНР, в частности, в энергетике.

Говорят, что Трамп будет торговаться. А чем Путин будет торговать? Ему нечем торговать. А когда нечем торговать, то Трамп поймет, кому надо давать деньги,

– убежден политолог.

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