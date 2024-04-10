Нечем будет торговать: удары по НПЗ перечеркивают надежды России на переговоры с Трампом
Украина атакует нефтеперерабатывающие заводы России. Это огромный удар по экономике страны-агрессора, потому что теперь Кремль теряет инструмент для "выкачивания" ресурсов из регионов.
Кроме того, группы стран, которые рассматривают Россию как союзника в борьбе против Китая, будут терять вес на Западе. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.
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"Мы ничего не теряем. Если мы снижаем их потенциал, тогда эти группы, которые рассматривают Россию как союзника войны против Китая, будут терять вес на Западе", – сказал он.
Путину нечем торговать
Тарас Загородний отметил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину не будет чем торговать с экс-лидером США Дональдом Трампом, если он снова возглавит Белый дом. Например, США не нужна российская нефть. Также Кремль не сможет стать союзником Штатов в войне с Китаем. Ведь Россия находится в большой зависимости от КНР, в частности, в энергетике.
Говорят, что Трамп будет торговаться. А чем Путин будет торговать? Ему нечем торговать. А когда нечем торговать, то Трамп поймет, кому надо давать деньги,
– убежден политолог.
Удары по НПЗ России: последние новости
- Аналитики ISW отмечают, что удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам заставляют врага искать помощи у Казахстана. Три неназванных источника в отрасли сообщили агентству Reuters, что Россия попросила Казахстан создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 000 метрических тонн бензина.
- Один из неназванных источников заявил, что Казахстан и Россия уже даже достигли соглашения, которое позволяет Москве использовать запасы казахстанского бензина. Однако советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов опроверг получение подобных запросов от России.
- Атаки украинских дронов по российскому НПЗ с начала 2024 года заставили закрыть примерно 14% их мощностей в І квартале. Санкции США препятствуют попыткам России отремонтировать НПЗ. Западные компании на фоне атак дронов по НПЗ усилили проверки, чтобы помешать России импортировать запасные части через третьи страны, сообщил один из источников издания Reuters.
- В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что последствия от атак на НПЗ России могут повлиять на мировые энергетические рынки. Он посоветовал украинцам сосредоточиться на поражении других целей в России. В частности, имеющих непосредственное влияние на ситуацию на фронте.