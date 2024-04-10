Крім того, групи країн, які розглядають Росію як союзника у боротьбі проти Китаю, втрачатимуть вагу на Заході. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.

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"Ми нічого не втрачаємо. Якщо ми знижуємо їхній потенціал, тоді ці групи, які розглядають Росію як союзника війни проти Китаю, будуть втрачати вагу на Заході", – сказав він.

Путіну нема чим торгувати

Тарас Загородній зазначив, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну не буде чим торгувати з екслідером США Дональдом Трампом, якщо він знову очолить Білий дім. Наприклад, США не потрібна російська нафта. Також Кремль не зможе стати союзником Штатів у війні з Китаєм. Адже Росія перебуває у великій залежності від КНР, зокрема, в енергетиці.

Говорять, що Трамп буде торгуватися. А чим Путін буде торгувати? Йому немає чим торгувати. А коли немає чим торгувати, то Трамп зрозуміє, кому треба давати гроші,

– переконаний політолог.

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