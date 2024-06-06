Удары повторяются: как Украина продолжает уничтожать российские НПЗ

Президент США Джо Байден подтвердил, что Украина получила разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Однако он против применения вооружения для атак непосредственно на Москву или Кремль.

На самом деле это не важно для Украины, для атак есть важные объекты врага в разрешенной зоне. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Я так понимаю, что эта линия не является статичной. Это мое предположение. В зависимости от жирности, сложности, важности объекта военного. Думаю, что будут приниматься отдельные решения и будут туда бить. То есть все это делается с целью конспирации. То есть, вероятнее всего, линия будет довольно гибкой", – предположил он.

Нельзя дать России восстановить НПЗ

Иван Ступак отметил, что уже есть примерно 10 НПЗ врага, куда уже второй раз прилетают украинские беспилотники. Основная задача – не дать возможности россиянам восстановить свои объекты, которые были уничтожены ранее.

Эти удары – это второй круг. То есть стратегия и тактика ударить по НПЗ или по другому объекту важному, дать возможность россиянам восстановить его, чтобы они там поковырялись еще больше, потратили денег, усилий и потом снова ударить,

– подчеркнул он.

Кроме того, захватчики устанавливают на свои НПЗ антидронные сетки. Их просто натягивают, чтобы беспилотник не мог пробить эту сетку. Украине нужно будет это учитывать во время будущих атак на эти объекты врага.

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