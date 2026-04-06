Украина усилила удары по нефтяной инфраструктуре России: в ISW объяснили слабость ПВО врага
- Украина усилила удары по нефтяной инфраструктуре России, сосредоточив внимание на критически важных для экспорта объектах, что повлияло на возможности России экспортировать нефть.
- Российская ПВО сталкивается с проблемами из-за ограниченных ресурсов и сложности защиты объектов на значительных расстояниях, что позволяет украинским силам эффективно атаковать различные цели.
В течение последних двух недель Украина активизировала кампанию дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Основной фокус сосредоточен на объектах, критически важных для экспорта энергоресурсов, в частности в Ленинградской области, однако география атак значительно шире.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Когда началась волна ударов по нефтяной инфраструктуре России?
В Институте изучения войны отмечают, что эта волна ударов началась в ночь на 23 марта. По их наблюдениям, Силы обороны сосредоточились прежде всего на портах Балтийского моря и связанной с ними инфраструктуре.
В частности, порт Приморск за последние две недели атаковали трижды – 23 и 25 марта, а также 5 апреля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что во время последнего удара был поврежден участок нефтепровода вблизи порта.
Удары фиксируют и в других регионах России. Так, 5 апреля под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. На объекте вспыхнул пожар, что подтвердили как спутниковые данные NASA FIRMS, так и местные власти. Сообщалось о повреждениях на предприятии и возгорании на двух его объектах, а также на Новогорковской ТЭЦ.
Какова география ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре с 22 марта / Карта ISW
Как реагируют на эти удары Z-блогеры?
Несмотря на эффективность украинских атак, российские Z-блогеры реагируют сдержанно. В ISW отмечают: удары уже серьезно повлияли на возможности России экспортировать нефть, а ликвидация последствий будет длительной и дорогой.
В то же время часть пропагандистов сосредоточилась на других темах. Один из них резко отреагировал на атаку на грузовое судно в Азовском море, которое перевозило украденное зерно с временно оккупированных территорий. По его словам, российская судостроительная отрасль будет пытаться компенсировать потери.
Другой блогер предположил, что Украина использует комбинированную тактику: дневные дроновые атаки по приграничным регионам РФ могут истощать запасы ракет ПВО, после чего ночью применяются дальнобойные беспилотники на низкой высоте.
В ISW объясняют сдержанность блогеров возможным усилением цензуры. Там отмечают, что российские военные авторы могли избегать прямой критики из-за давления со стороны властей. Ранее они уже жаловались на проблемы на фронте, а также на трудности с ремонтом поврежденных объектов из-за санкций и перебоев в работе ПВО.
Почему российская ПВО не справляется с атаками?
Аналитики считают, что Россия сталкивается сразу с несколькими проблемами. В частности, речь идет об ограниченных ресурсах противовоздушной обороны и сложности защиты крупных объектов, расположенных на значительных расстояниях друг от друга.
В ISW отмечают, что только за 13 дней – с ночи 22–23 марта – украинские силы атаковали по меньшей мере восемь целей. Среди них – нефтяные терминалы в Усть-Луге и Приморске, НПЗ в Кстово, Киришах, Ярославле и Уфе, а также оборонные предприятия в Тольятти и Чапаевске.
Аналитики подчеркивают: цели расположены на расстоянии более 1 700 километров друг от друга. Они добавляют, что такая географическая распыленность и масштабы объектов затрудняют работу российской ПВО и мешают эффективно противодействовать украинским ударам.
К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в эфире 24 Канала, что Украина имеет возможности полностью остановить экспорт нефти России. Сейчас Силы обороны остановили более трети экспорта российской нефти.
По каким еще нефтяным объектам били украинские военные недавно?
Вечером 5 апреля дроны начали массированно атаковать Новороссийск. Предварительно, БпЛА влучили в нефтяной терминал "Шесхарис", в результате чего на месте начался пожар.
До этого Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", что привело к масштабному пожару. Этот НПЗ является одним из крупнейших в России, с производственной мощностью 17 миллионов тонн сырья в год.
А 2 апреля Генштаб подтвердил, что ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе. Этот завод один из крупнейших в России производителей высококачественных масел, а мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 миллионов тонн в год.